Cristian Gațu, dezvăluiri despre unul dintre cele mai tulburătoare momente din cariera sa: atentatul de la Munchen | Altceva cu Adrian Artene

Cristian Gațu a vorbit despre un moment de-a dreptul tulburător din cariera pe care a avut-o în lumea handbalului. Fostul mare jucător a oferit detalii despre atentatul terorist de la Jocurile Olimpice din Munchen, din anul 1972. Vezi AICI întreaga poveste despre titlurile mondiale, dar și amintiri cu prim-ministrul Murer!

Într-o discuție emoționantă în cadrul podcastului „Altceva cu Adrian Artene”, Cristian Gațu, fostul mare handbalist a României, a rememorat un moment care i-a marcat profund cariera și a influențat întreaga competiție olimpică din anul 1972. Este vorba despre atentatul terorist de la Jocurile Olimpice de la Munchen.

Este important de preciat faptul că la acel moment Cristian Gațu și colegii săi din echipa națională se pregăteau pentru un meci cu Ungaria, care urma să aibă loc ziua următoare. Iată ce a spus fostul jucător de handbal despre ce s-a întâmplat atunci!

În câteva ore, însă, totul s-a schimbat. Atentatul terorist din Munchen, care a dus la uciderea a 11 sportivi israelieni, a fost un șoc pentru toată lumea. Experiența a schimbat pentru totdeauna modul în care sportivii și organizatorii privesc siguranța în marile competiții internaționale.

„Era un tip mai în vârstă, care se uita atent la noi. Mi-a atras atenția, dar nu am dat importanță. Am crezut inițial că poate fi cineva cunoscut, dar am aflat că era un fost sportiv român care acum reprezenta Israelul. Era la tir. Mi-a spus că fusese campion în România. Noi stăteam într-un bloc la etajele șase sau șapte. Vizavi de noi, puțin lateral, era un bloc de patru etaje unde erau cazați sportivii israelieni. Atunci am realizat ce s-a întâmplat și cât de aproape am fost de tragedie”, își amintește Gațu.