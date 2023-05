Declarațiile care o vor înfuria pe Denise Rifai! Ce a putut să spună Cătălin Cazacu despre ea: ”Îmi trăiesc viața!”

Cea mai surprinzătoare alăturare amoroasă din showbiz a fost, fără discuție, cea dintre Cătălin Cazacu și Denise Rifai. CANCAN.RO vă prezenta, într-un material antologic, imaginile cu cei doi prezentatori TV, în ipostaze tandre. Acum, la mai bine de două săptămâni de la evenimentul cu pricina, moderatorul de la Antena Stars a comentat idila. Mai mult, Cazacu se declară un bărbat liber, fără angajamente, care se bucură de statutul său, după insuccesul relației cu Ramona OIaru.

Prezentatorul consideră chiar că ruperea de asistenta de la Neatza a fost un ajutor divin. Prin urmare, Cazacu nu mai ia vreodată în calcul să pună un inel pe degetul vreunei femei, după ce s-a văzut scăpat ca prin urechile acului din „ghearele” mariajului.

Cătălin Cazacu face lumină în cazul apropierii de Denise Rifai: „Îmi trăiesc viața!”

CANCAN.RO: Pentru ce muncești, Cătălin, unde vrei să ajungi, până la urmă?

Cătălin Cazacu: Ăsta e planul meu pentru când se taie panglica, când încep să văd panglica la sfârșitul vieții. Îmi cumpăr barcă, vând tot ce am acumulat. Bine, ratele, că de asta am făcut rate, ca să am ceva la bătrânețe. De fiecare dată după ce merg pe apă, îmi dau seama că viața așa ar trebui să fie, că eu sunt făcut pentru asta, în locuri calde. Eu nu suport frigul!

CANCAN.RO: Câte întrebări ți-a adresat doamna de la „40 de întrebări”, Cătălin?

Cătălin Cazacu: Singurul lucru pe care am să-l zic este că am prietenii foarte multe. Îmi trăiesc viața, sunt un om singur. Cât timp am fost într-un angajament, am văzut doar înainte, iar restul de speculații, astea cu decalajul timpului, nu pot să le bag în seamă. E foarte simplu!

CANCAN.RO: Dar atât de solo ești, ce se întâmplă, Cătălin?

Cătălin Cazacu: Nu am noroc în dragoste!

CANCAN.RO: Eu cred că ele te consideră neserios!

Cătălin Cazacu: Eu și când sunt neserios, tot serios sunt! În al doilea rând, eu sunt caz tipic de ghinion.

Cazacu nu ar mai încerca vreodată să ofere inelul unei alte femei, după insuccesul cu Ramona Olaru: „M-a salvat Dumnezeu!”

CANCAN.RO: Tu ai mai da inelul acum, dacă ar apărea cineva care să-ți dea lumea peste cap?

Cătălin Cazacu: Pe mine m-a salvat Dumnezeu. Și dacă eu mai fac lucrul ăsta, înseamnă că nu merit salvarea. De câte ori mi se întâmplă, dacă îmi mai vine cumva vreodată vreun impuls, am lăsat destule amintiri dureroase ca să le văd din nou, să mă lecuiesc. Eu respect această instituție, chiar mă bucur că văd în jurul meu oameni îndrăgostiți. Susțin această instituție și îmi doresc să o susțin ca și cum eu nu știu tenis.

Am încercat tenis, am văzut că iau bătaie, nu-i de mine și am zis că mă pun în tribune să admir oamenii care joacă tenis! Dumnezeu a zis «te salvez, că tu ești prea prost ca să te las așa». La ce mi s-a întâmplat, probabil Dumnezeu, Sfântul Petru și Arsenie Boca au făcut acolo un sfat, s-au uitat în jos și au zis «ce face prostul ăsta, că nu putem să îl lăsăm așa?!». Și mi-au oferit această libertate de care mă bucur din tot sufletul!

