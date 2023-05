În urmă cu o săptămână, CANCAN.RO detona bomba, prezentând în premieră imagini de colecție cu Denise Rifai și Cătălin Cazacu. Cei doi dansau, se țineau în brațe și se sorbeau din priviri, dând semnale că ar trăi mai mult decât o simplă relație de amiciție. Episodul nu doar că a fost unul cutremurător, însă a lăsat urme adânci și un gust amar pentru coprezentatoarea de la Neatza, supusă infidelităților celui ce avea să-i fie soț. Acum, Ramona Olaru comentează, în exclusivitate, idila dintre fost și prezentatoarea de la Kanal D!

Asistenta de la Antena 1 se declară liberă ca pasărea cerului, după ce a rupt legătura cu Mircea Babagianu, tânărul de 25 de ani cu care a cochetat pentru puțin timp. Ramona își asumă titulatura de femeie extrem de selectivă și își supune potențialii parteneri testului celor trei luni, timp în care masculii trebuie să demonstreze că sunt eligibili pentru vedetă. Momentan, blonda nu mai face pasul către o relație, mai ales după infidelitățile trăite în trecut.

Ramona Olaru a rupt legătura cu Mircea Babagianu și se declară o femeie singură

CANCAN.RO: Când ne-am întâlnit la mare te-am întrebat unde este Mircea, dacă mai este. Acum ce se întâmplă?

Ramona Olaru: Acum nu e nimeni.

CANCAN.RO: S-a rupt legătura de tot, lanțul de iubire a început a rugini?

Ramona Olaru: Da. Dar nu poți să spui lanțul de iubire, pentru că acum aplic regula de trei luni. Dacă în trei luni individul nu este ceea ce îmi doresc, nu avem aceleași plăceri, aceleași valori, aceleași principii, te pup, pa pa, fiecare cu viața lui.

CANCAN.RO: Dar care sunt probele la care îi supui?

Ramona Olaru: Nu sunt neapărat niște probe, sunt niște principii și niște valori de viață pe care eu le urmăresc și din care aș vrea să îmi extrag un viitor. Îmi doresc un copil, îmi doresc familie, știi deja că vreau o fetiță.

Prima reacție a Ramonei Olaru după imaginile cu Denise Rifai și Cătălin Cazacu: „Gata, s-a închis la non-stop!”

CANCAN.RO: Dacă tot am vorbit despre foști, te-a mai căutat vreunul?

Ramona Olaru: O să fiu foarte sinceră și da, se întâmplă acest lucru aproape zilnic. Da, mă caută.

CANCAN.RO: Deci nicio șansă de împăcare cu niciunul?

Ramona Olaru: Doamne, nu! Am zis de atâtea ori, nu mă mai întorc unde am fost. Dacă am zis de multe ori «hai, să rezolvăm» și tu n-ai fost acolo, nu mă mai întorc, nu mai are rost. Ce mai ai să-mi dai?!

CANCAN.RO: Noi am dat un material, la un moment dat, cu domnul Cătălin și cu doamna Denise Rifai. Ce sentimente te-au încercat atunci, cum a fost, ce s-a întâmplat?

Ramona Olaru: Pe mine nu m-a mai încercat nimic, că nu e ca și cum știam de mult lucruri, adică de ce nu mai sunt acolo?!

CANCAN.RO: Tu ai iertat infidelități de-a lungul timpului?

Ramona Olaru: Nu, până n-am fost sigură eu că se întâmplă ceva nepotrivit și exact știu că am fost înșelată, eu n-am plecat. Dar când am aflat exactitatea, atunci mi-am luat bagajul frumos și m-am dus. Și m-am dus de tot, s-a închis la pâine de tot, s-a închis la non-stop!

