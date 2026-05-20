Flagrantul din restaurantul de lux, confirmat de Parchet. Suspectul ar fi cerut 25.000 de lei ca să oprească publicarea unor materiale compromițătoare

Un dosar de șantaj a zguduit cercurile exclusiviste din Capitală, după ce un bărbat suspectat că ar fi încercat să obțină bani în schimbul opririi unor publicări compromițătoare a fost prins în flagrant de polițiștii bucureșteni. Cazul, instrumentat de anchetatorii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și supravegheat de procurori, are în centru acuzații grave legate de presiuni exercitate asupra unui om de afaceri cunoscut.

Potrivit informațiilor rezultate din anchetă, conflictul ar fi pornit după apariția unor materiale denigratoare distribuite online prin intermediul unei platforme cu profil tabloid. În urma acestor publicări, persoana vizată ar fi fost contactată de suspect, care ar fi susținut că deține și alte informații compromițătoare ce ar putea deveni publice. (VEZI MAI MULTE DETALII AICI)

Flagrantul din restaurantul de lux, confirmat de Parchet

Anchetatorii susțin că între cei doi ar fi avut loc mai multe discuții, inclusiv întâlniri directe, în cadrul cărora s-ar fi negociat practic „prețul tăcerii”. Concret, suspectul i-ar fi transmis victimei că publicarea articolelor și materialelor negative ar putea înceta dacă acesta acceptă să plătească anumite sume de bani mascate sub forma unui contract de promovare și publicitate.

Potrivit datelor din dosar, inițial ar fi fost propus un așa-zis abonament lunar de câteva mii de euro pentru publicitate, însă ulterior discuțiile ar fi dus la remiterea unei prime tranșe de bani. Întâlnirea decisivă s-ar fi desfășurat într-un restaurant de lux din nordul Bucureștiului, local frecventat de oameni de afaceri și persoane influente.

Polițiștii monitorizau deja întreaga operațiune, după ce omul de afaceri ar fi formulat o plângere penală. Astfel, în momentul în care suma de 25.000 de lei a fost predată într-un plic, oamenii legii au intervenit rapid.

Conform scenariului reținut de anchetatori, suspectul ar fi încercat să evite să fie prins având banii asupra sa. După primirea plicului, acesta l-ar fi lăsat la recepția restaurantului și ar fi părăsit localul. Mișcarea nu i-a ajutat însă prea mult, pentru că polițiștii aflați în dispozitiv au intervenit imediat și l-au imobilizat la scurt timp după ieșirea din restaurant.

Ancheta a fost deschisă pentru șantaj, iar procurorii au decis reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Ulterior, împotriva acestuia a fost pusă în mișcare acțiunea penală, iar procurorul de caz a solicitat instanței arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Patru bogătași care petreceau au fost bătuți, legați și jefuiți de un dealer deghizat în polițist. Prada: 1,5 milioane $ + un Audemars Piguet

FLAGRANT AL POLIȚIEI ÎNTR-UN RESTAURANT CELEBRU ÎN LUMEA BUNĂ. L-AU RIDICAT DUPĂ CE A ȘANTAJAT UN CUNOSCUT MILIONAR CĂRUIA I-A CERUT BANI ”LA PUNGĂ”!