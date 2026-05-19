Flagrant al Poliției într-un restaurant celebru în lumea bună. L-au ridicat după ce a șantajat un cunoscut milionar căruia i-a cerut bani ”la pungă”!

Nu mai e un secret pentru nimeni faptul că „mesele discrete” în lumea bună a Capitalei se țin la restaurante și mai discrete. Iar discuțiile cu perdea, care mai includ și sume de bani nu se fac așa, în văzul tuturor. Doar că de data asta, situația a stat total diferit. Iar un șantajist a aflat pe pielea lui că restaurantele de fițe din București nu sunt tocmai cel mai potrivit loc pentru „combinații”. Autoritățile au intervenit de urgență și l-au prins în flagrant! CANCAN.RO are imagini de la flagrant și detalii despre milionarul celebru care a denunțat șantajul.

Polițiștii din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București au pus în mișcare o acțiune care pare desprinsă dintr-un film de acțiune. Totul pornește de la o plângere formulată de o persoană vătămată, care e un milionar cunoscut în lumea bună, Andrei Iușut, într-un dosar penal privind infracțiunea de șantaj. Pe scurt, rețeta clasică, de care am mai auzit și în alte circumstanțe, materiale compromițătoare, presiune psihologică și bani ceruți pentru ca anumite lucruri să nu mai apară în online.

Marți, 19 mai 2026, în jurul orei 14:00, polițiștii din cadrul SIC Central au exploatat operativ informațiile pe care le aveau și au organizat o supraveghere discretă a suspectului. Finalul? Un flagrant de toată frumusețea! În plus, se pare că șantajistul îi amenința milionarului și soția și copilul minor.

Flagrant al Poliției într-un restaurant celebru în lumea bună

Locul ales pentru întâlnire a fost unul dintre restaurantele cunoscute din nordul Capitalei, frecventat de oameni de afaceri, personaje influente. Numai că întâlnirea nu s-a terminat așa, oricum. Bărbatul a fost prins în flagrant imediat după ce a primit suma de 25.000 de lei de la persoana vătămată. Banii reprezentau o primă tranșă pentru „încetarea publicării unor materiale compromițătoare” în mediul online. Cu alte cuvinte, taxă pe liniște!

Doar că de data aceasta, persoana vătămată a mers la Poliție înainte să mai vină următoarea tranșă, iar flagrantul a fost efectuat ca la carte. Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, urmând să fie stabilite toate împrejurările în care a a avut loc șantajul.

Cine este Andrei Iușut, milionarul care a organizat flagrantul

Andrei Iușut este un cunoscut milionar în lumea bună a Capitalei. El este cel care a dezvoltat rețeaua de restaurante Divan, la doar 28 de ani, pe care a vândut-o. Ulterior, a investit 5 milioane de euro într-un alt proiect imobiliar, un ansamblu rezidențial de tip boutique din zona Pipera-Băneasa. În anul 2006, a fondat o agenție de turism, cu scopul de a strânge capital, pentru a-și finanța următorul proiect de afaceri.

În anul 2021, el a dezvoltat un alt proiect imobiliar, în urma unei investiții de 14 milioane de euro. Investiția totală a depășit 25 de milioane de euro, iar toate proiectele au fost vândute integral.

