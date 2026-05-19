Acasă » Exclusiv » Flagrant al Poliției într-un restaurant celebru în lumea bună. L-au ridicat după ce a șantajat un cunoscut milionar căruia i-a cerut bani ”la pungă”!

Flagrant al Poliției într-un restaurant celebru în lumea bună. L-au ridicat după ce a șantajat un cunoscut milionar căruia i-a cerut bani ”la pungă”!

De: Andrei Iovan 19/05/2026 | 18:53
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Nu mai e un secret pentru nimeni faptul că „mesele discrete” în lumea bună a Capitalei se țin la restaurante și mai discrete. Iar discuțiile cu perdea, care mai includ și sume de bani nu se fac așa, în văzul tuturor. Doar că de data asta, situația a stat total diferit. Iar un șantajist a aflat pe pielea lui că restaurantele de fițe din București nu sunt tocmai cel mai potrivit loc pentru „combinații”. Autoritățile au intervenit de urgență și l-au prins în flagrant! CANCAN.RO are imagini de la flagrant și detalii despre milionarul celebru care a denunțat șantajul. 

Polițiștii din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București au pus în mișcare o acțiune care pare desprinsă dintr-un film de acțiune. Totul pornește de la o plângere formulată de o persoană vătămată, care e un milionar cunoscut în lumea bună, Andrei Iușut, într-un dosar penal privind infracțiunea de șantaj. Pe scurt, rețeta clasică, de care am mai auzit și în alte circumstanțe, materiale compromițătoare, presiune psihologică și bani ceruți pentru ca anumite lucruri să nu mai apară în online.

Autoritățile au intervenit de urgență

Marți, 19 mai 2026, în jurul orei 14:00, polițiștii din cadrul SIC Central au exploatat operativ informațiile pe care le aveau și au organizat o supraveghere discretă a suspectului. Finalul? Un flagrant de toată frumusețea! În plus, se pare că șantajistul îi amenința milionarului și soția și copilul minor.

Flagrant al Poliției într-un restaurant celebru în lumea bună

Locul ales pentru întâlnire a fost unul dintre restaurantele cunoscute din nordul Capitalei, frecventat de oameni de afaceri, personaje influente. Numai că întâlnirea nu s-a terminat așa, oricum. Bărbatul a fost prins în flagrant imediat după ce a primit suma de 25.000 de lei de la persoana vătămată. Banii reprezentau o primă tranșă pentru „încetarea publicării unor materiale compromițătoare” în mediul online. Cu alte cuvinte, taxă pe liniște!

Flagrant al Poliției într-un restaurant celebru în lumea bună

Doar că de data aceasta, persoana vătămată a mers la Poliție înainte să mai vină următoarea tranșă, iar flagrantul a fost efectuat ca la carte. Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, urmând să fie stabilite toate împrejurările în care a a avut loc șantajul.

Cine este Andrei Iușut, milionarul care a organizat flagrantul

Andrei Iușut este un cunoscut milionar în lumea bună a Capitalei. El este cel care a dezvoltat rețeaua de restaurante Divan, la doar 28 de ani, pe care a vândut-o. Ulterior, a investit 5 milioane de euro într-un alt proiect imobiliar, un ansamblu rezidențial de tip boutique din zona Pipera-Băneasa. În anul 2006, a fondat o agenție de turism, cu scopul de a strânge capital, pentru a-și finanța următorul proiect de afaceri.

În anul 2021, el a dezvoltat un alt proiect imobiliar, în urma unei investiții de 14 milioane de euro. Investiția totală a depășit 25 de milioane de euro, iar toate proiectele au fost vândute integral.

NU RATA – Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat

Patru bogătași care petreceau au fost bătuți, legați și jefuiți de un dealer deghizat în polițist. Prada: 1,5 milioane $ + un Audemars Piguet

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Povestea celebrei trupe Fără Zahăr. Ducu Bertzi i-a descoperit într-o benzinărie din Iași: „Voi cântați?”
Exclusiv
Povestea celebrei trupe Fără Zahăr. Ducu Bertzi i-a descoperit într-o benzinărie din Iași: „Voi cântați?”
Brigitte Pastramă povestește tot ce a trăit la festivalul de film de la Cannes. Ce nu au voie să facă invitații de pe covorul roșu + Vedeta de la Hollywood care a lăsat-o mască
Exclusiv
Brigitte Pastramă povestește tot ce a trăit la festivalul de film de la Cannes. Ce nu au voie…
Adio euro sub 5 lei? Declarația lui Isărescu care agită România
Mediafax
Adio euro sub 5 lei? Declarația lui Isărescu care agită România
Românii, păcăliți de mitul „salvatorului”. Năstase: Așteaptă să le rezolve problemele/S-au uitat la Băsescu, s-au uitat la Iohannis, nu le trece
Gandul.ro
Românii, păcăliți de mitul „salvatorului”. Năstase: Așteaptă să le rezolve problemele/S-au uitat la...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani...
Principele maghiar care l-a umilit pe Mihai Viteazul. Culisele pactului care i-a legat complet mâinile voievodului
Adevarul
Principele maghiar care l-a umilit pe Mihai Viteazul. Culisele pactului care i-a legat...
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian al Estoniei
Digi24
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o...
Răsturnare de situație. Parcul Donald Trump s-ar putea numi Maia Sandu
Mediafax
Răsturnare de situație. Parcul Donald Trump s-ar putea numi Maia Sandu
Parteneri
Andreea Bănică, mai incitantă ca niciodată! Vedeta face senzație în costume de baie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică, mai incitantă ca niciodată! Vedeta face senzație în costume de baie
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop miercuri, 20 mai. Gemenii cer bani în plus la locul de muncă, iar Fecioarele fac schimbări în relația cu partenerul
Click.ro
Horoscop miercuri, 20 mai. Gemenii cer bani în plus la locul de muncă, iar Fecioarele...
Liniștea dinaintea furtunii: Analiştii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu epuizarea stocurilor de petrol în câteva săptămâni
Digi 24
Liniștea dinaintea furtunii: Analiştii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu epuizarea stocurilor de petrol...
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
Digi24
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în...
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696 km/h! Șoferul, amendat cu 6.600 de euro
Promotor.ro
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696...
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din...
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
go4it.ro
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
Ce pățești dacă mănânci un singur ou pe zi?
Descopera.ro
Ce pățești dacă mănânci un singur ou pe zi?
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Românii, păcăliți de mitul „salvatorului”. Năstase: Așteaptă să le rezolve problemele/S-au uitat la Băsescu, s-au uitat la Iohannis, nu le trece
Gandul.ro
Românii, păcăliți de mitul „salvatorului”. Năstase: Așteaptă să le rezolve problemele/S-au uitat la Băsescu, s-au...
ULTIMA ORĂ
Dani Oţil a scos-o din minți pe Gabriela Prisăcariu. Soția matinalului de la Antena 1 a făcut public ...
Dani Oţil a scos-o din minți pe Gabriela Prisăcariu. Soția matinalului de la Antena 1 a făcut public tot!
Adrian Minune a făcut anunțul despre divorț, după ce a fost filmat în timp ce o săruta pe soacra ...
Adrian Minune a făcut anunțul despre divorț, după ce a fost filmat în timp ce o săruta pe soacra lui Bogdan de la Ploiești
Doliu în presă! A murit jurnalistul Ioan Iercan
Doliu în presă! A murit jurnalistul Ioan Iercan
(P) Cele mai frecvente bonusuri disponibile în cazinouri online
(P) Cele mai frecvente bonusuri disponibile în cazinouri online
Alina Kabaeva, presupusa iubită secretă a lui Vladimir Putin, acuzată de nepotism de părinții copiilor ...
Alina Kabaeva, presupusa iubită secretă a lui Vladimir Putin, acuzată de nepotism de părinții copiilor pe care îi antrenează. „O urăsc”
Motivul pentru care Amiana Păștină și-a pus capăt zilelor în arest. Chinul prin care a trecut în ...
Motivul pentru care Amiana Păștină și-a pus capăt zilelor în arest. Chinul prin care a trecut în ultimele zile perecute în închisoare
Vezi toate știrile