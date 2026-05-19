Dani Oţil a scos-o din minți pe Gabriela Prisăcariu. Soția matinalului de la Antena 1 a făcut public tot!

Dani Oțil a ajuns din nou în atenția publicului după ce soția lui, Gabriela Prisăcariu, a făcut public un episod din viața lor de familie, surprins chiar în propria locuință. Momentul a stârnit reacții numeroase în mediul online, unde cei doi sunt urmăriți constant.

Gabriela Prisăcariu și prezentatorul TV formează unul dintre cele mai stabile cupluri din showbiz, iar relația lor durează de ani buni. Cei doi s-au căsătorit în 2021, perioadă în care fotomodelul era însărcinată cu fiul lor, Tiago.

Gabriela Prisăcariu îl taxează pe Dani Oțil

Dani Oțil, cunoscut pentru activitatea sa din televiziune, se declară un bărbat împlinit atât profesional, cât și în plan personal. Acasă îl așteaptă o familie unită, iar Gabriela Prisăcariu este adesea lăudată pentru aspectul ei și pentru implicarea în treburile gospodărești.

Recent, Gabriela Prisăcariu a împărtășit cu urmăritorii de pe Instagram un obicei al soțului ei, care pare să nu se schimbe. Prezentatorul de la Power Couple și-a lăsat șosetele pe podea, lângă canapea, iar soția lui a fost prima care a observat.

Reacția Gabrielei a fost una ironică, aceasta explicând că ajunge deseori să strângă lucrurile rămase prin casă. În același mesaj, l-a comparat pe Dani Oțil cu actorul Daniel Craig, într-o notă amuzantă.

„Cred că așa își lasă și Daniel Craig șosetele, aruncate pe unde apucă, numai în coșul cu rufe murdare nu… Dar așa e cu vedetele, au oamenii lor care să strângă după ele. Vă las acum, că trebuie să mă apuc de strâns”, a scris Gabriela Oțil pe Instagram.

Ce a făcut prezentatorul și a enervat-o

Ziua precedentă a avut o semnificație aparte pentru cei doi, care au marcat cinci ani de la momentul în care au spus „DA”. Chiar și așa, Gabriela Prisăcariu l-a atenționat pe soțul ei că a uitat complet de aniversare.

Replica lui Dani Oțil a venit imediat, într-un stil caracteristic, plin de umor.

„Ce drăguț! Ai uitat că am sărbătorit cinci ani de când am spus da”, i-a transmis Gabriela. „Cinci ani de la accident! De la operație! Ce să sărbătoresc? La mulți ani!”, a răspuns prezentatorul, păstrând tonul glumeț.

