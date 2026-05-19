Ce le-a cerut Alexandru, băiețelul găsit în pădure, părinților săi după ce a fost externat din spital. Ți se rupe sufletul!

De: Irina Vlad 19/05/2026 | 20:23
Alexandru și tatăl său, fermierul Toma Zerestea/ sursă foto: captură video
Alexandru Zerestea, băiatul de 5 ani dispărut 48 de ore într-o pădure din Sibiu, a ajuns acasă. Copilul a fost externat din spital, iar la ieșire a avut câteva dorințe pe care părinții i le vor respecta cu sfințenie. Ce le-a cerut cel mic, de fapt?

Marți, 19 mai, Alexandru, băiețelul de 5 ani care a dispărut fără urmă de lângă tatăl lui, a fost externat din spital. După ce a fost găsit într-o pădure, la aproximativ 3 kilometri de locul unde fusese văzut ultima dată, copilul a fost internat timp de 5 zile, unde a fost atent monitorizat de medici.

Ce le-a cerut Alexandru părinților când a fost externat din spital

Reamintim că Alexandru și tatăl lui se aflau în Sebeșul de Jos, județul Sibiu, unde merseseră pentru a repara gardul electric al unuia dintre terenurile familiei. Într-un moment de neatenție, Alexandru s-a îndepărtat prea mult de tatăl sau, pe o cărare și s-a făcut nevăzut. Timp de două zile, sute de jandarmi, soldați, piloți, pompieri, salvamontiști din cadrul ISU Sibiu, voluntari și localnici s-au mobilizat și l-au căutat neîncetat pe copil. De asemenea, la verificări au fost folosite drone, câini de urmă și un elicopter.

Miercuri, 13 mai, Alexandru a fost găsit într-o pădure de lângă poienița Sebeșul de Jos, la aproximativ 3 kilometri distanță de locul unde se afla cu tatăl lui. După ce a fost salvat, deși se afla într-o stare fizică bună, copilul a fost diagnosticat cu pneumonie. El a stat internat 5 zile în spital sub atenta monitorizare a cadrelor medicale.

Marți, 19 mai, la extrenare, băiatul de 5 ani le-a cerut părinților ciocolată și înghețată și le-a mărturisit că abia așteaptă să ajungă acasă să își revadă sora și pisica. De asemenea, tatăl lui, fermierul Toma Zerestea, a spus că va organiza o petrecere în cinstea fiului său și a celor care au participat la operațiunile de căutare.

„Zilele astea o să facem ceva, îi pregătim ceva pentru el și pentru toți care vor să vină, care au participat la găsirea lui Alexandru și nu numai. Nu se pot descrie în cuvinte momentele prin care am trecut înainte să-l găsim și când l-am găsit. Încercăm să uităm episodul și cu timpul o să-l uităm. Oricum, ceva o să rămână acolo, dar nu a fost ușor.

Au venit toate asistentele foarte drăguțe și de la mai multe secții. Și au venit să-l salute cu o ciocolată, să-l îmbrățișeze, să-l pupe. Nu doresc la nimeni să treacă pe așa ceva. Sora îl așteptă. A zis să stă cu ochii pe el. E și ea foarte puternică. Ea știa și avea credința. A zis: „lasă, mami, că-i bine. Știu că fratele meu nu se lasă, nu-i prostuț”, a spus tatăl lui Alex.

