Prezentatoarea TV urmează să devină mamă pentru prima oară! A ținut 6 luni sarcina ascunsă

O cunoscută prezentatoare TV, căsătorită recent cu un fotbalist român, a anunțat că urmează să devină mamă pentru prima dată. Vedeta a păstrat sarcina departe de ochii publicului timp de mai bine de șase luni, alegând să facă dezvăluirea la scurt timp după nuntă.

Cei doi și-au oficializat relația civil la finalul anului trecut, iar ceremonia religioasă a fost organizată în luna mai. Povestea lor de dragoste a evoluat rapid, iar sportivul a făcut pasul cel mare după aproximativ un an de relație, convins că și-a găsit partenera alături de care își dorește să își construiască viitorul.

Olivia Cucoș este însărcinată

Deși relația lor este una relativ recentă, Olivia Cucoș și Denis Furtună au făcut pași importanți într-un timp scurt. După ce și-au unit destinele, cei doi se pregătesc acum pentru un nou capitol din viața lor, odată cu venirea pe lume a primului copil.

Olivia Cucoș a ales să împărtășească vestea că va deveni mamă printr-o postare publicată pe rețelele de socializare. Vedeta s-a afișat cu burtica de gravidă într-o ținută inspirată din lumea fotbalului, surprinzându-și urmăritorii cu anunțul făcut.

Prezentatoarea a reușit să păstreze sarcina secretă timp de aproximativ șase luni și jumătate, iar în această perioadă se ocupă deja de ultimele pregătiri înainte de venirea pe lume a primului copil.

Emoțiile cresc de la o zi la alta pentru Olivia Cucoș și Denis Furtună, care așteaptă cu nerăbdare momentul în care își vor cunoaște pentru prima dată copilul.

Deocamdată, cei doi au ales să anunțe doar faptul că urmează să devină părinți, fără să dezvăluie încă sexul bebelușului. Detaliile legate de faptul că vor avea fetiță sau băiețel urmează să fie făcute publice într-o etapă ulterioară.

Două cereri în căsătorie

Olivia Cucoș a fost surprinsă de Denis Furtună cu două cereri în căsătorie diferite, fiecare având o semnificație aparte pentru cuplu. Primul moment special a avut loc chiar de ziua ei, în luna septembrie. Prezentatoarea a primit inelul de logodnă fără să bănuiască intențiile partenerului său.

Ulterior, fotbalistul a pregătit o nouă surpriză la Palatul Mogoșoaia, unde i-a oferit un al doilea inel. Vedeta a descris acel moment drept unul „magic”, încărcat de emoție și de amintiri pe care spune că le va păstra mereu aproape de suflet.

