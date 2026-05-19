Cine este iubita lui Gabi Torje de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă tânăra misterioasă și de ce s-au certat în 2025

Gabi Torje este unul dintre concurenții de la Asia Express 2026. Acesta a acceptat provocarea de a merge pe „Drumul Mătăsii” alături de prietenul lui, fostul luptător Alin Alexuc Ciurariu. Dar cine este iubita misterioasă a fostului fotbalist și cu ce se ocupă tânăra? Află mai multe detalii despre cea care i-a furat inima în rândurile următoare!

Anul acesta, sezonul 9 al emisiunii de la Antena 1 va fi mult mai greu. Producătorii au mărturisit că filmările, care vor dura 2 luni și au debutat la începutul lui aprilie, vor avea loc în Uzbekistan și China. Cei 18 concurenți vor avea parte de probe dificile, dar și de peisaje superbe și pline de istorie.

Cine este iubita lui Gabi Torje de la Asia Express

Fostul fotbalist a acceptat propunerea producătorilor de la Antena 1 și și-a lăsat acasă iubita misterioasă pe care o are de aproape 7 ani. Cu toate că el este cunoscut în România, cea care i-a furat inima este o prezență nouă în showbiz-ul românesc.

Larisa este o brunetă frumoasă, care are succes în domeniul ei de activitate. Este make-up artist și trainer, cu o carieră destul de lungă în domeniul frumuseții. Din păcate, în luna septembrie 2025 au traversat o perioadă mai dificilă și au avut un moment de respiro, după o discuție în care și-au spus doleanțele.

„E o perioadă mai complicată acum, dar de 5 ani, aproape 6 ani și un pic, sunt cu cineva. Problema este că n-a știut nimeni cu cine sunt și de patru ori am apărut în ziar cu aceeași persoană, ei crezând că sunt persoane diferite. Ba că și-a vopsit părul, ba că era din lateral și nu se vedea bine, ba că… adică multe subiecte de genul acesta. Nu s-a rupt nimic, e o perioadă mai dificilă în orice relație, dar nimic care să separe drumurile sau… vedem ce ne va rezerva viitorul. Nu știu 100% ce va fi în continuare. De puțin timp (n.r. sunt certați). Dar nu suntem certați, nu e nicio greșeală. Sunt anumite chestii care trebuie puse la punct și ne-am pus la masă să discutăm pe un anumit subiect. Cam asta a fost”, a declarat Gabi Torje, la Xtra Night Show, în septembrie 2025.

Cu ce se ocupă iubita lui Gabi Torje

Larisa lucrează ca MUA în cadrul unui salon de beauty din București. Aceasta machiază tinerele care își doresc o schimbare de look sau au un eveniment special în viața lor. Bruneta care i-a furat inima lui Gabi Torje mai predă și cursuri de automachiaj tinerelor care vor să învețe cum să-și realizeze acasă un look desprins din reviste.

Larisa este și ea discretă când vine vorba despre viața ei de cuplu. În mediul online postează mai mult imagini cu machiajele pe care le realizează. De-a lungul relației care durează de 7 ani, cei doi au publicat puține poze împreună. Cu toate astea, nu înseamnă că nu se iubesc.

„Este o femeie cu care am făcut foarte multe lucruri împreună, o femeie care a fost lângă mine în cele mai grele momente ale mele. O femeie care m-a respectat foarte mult, care a avut grijă de mine. De cele mai multe ori, într-o relație și de iubire, și de stat în casă, de ce vrei tu, când obișnuința… și dacă ajungi să te cerți, când e persoana respectivă lângă tine ceea ce înseamnă obișnuință și tot ceea ce vrei tu, e foarte periculoasă”, a spus concurentul despre actuala lui iubită.

Gabi Torje și-a înșelat iubita?

Cu toate că fostul fotbalist susține că nu s-a certat cu iubita lui, a recunoscut că au avut parte de discuții mai neplăcute. Gabi Torje susține că motivele nu țin de înșelat, ci sunt probleme de altă natură. Dar se pare că au trecut peste acest hop de la finalul anului 2025, deoarece chiar el a mărturisit că Larisa este prima persoană care a aflat că va merge la Asia Express.

„Nu a greșit nimeni, nu e nicio greșeală legată de relație, nu a călcat nimeni strâmb, nu s-a certat nimeni cu nimeni. Sunt doar anumite probleme care trebuie reglate. Dacă se vor regla, vom merge în continuare. Dacă nu se vor regla, ne vom strânge mâna și vom rămâne în continuare, pentru cei șase ani frumoși care au fost, într-o relație corectă. Că știi că sunt foarte mulți care se ceartă de la, nu știu, a înșelat unul dintre ei. Și se bat o săptămână, două, trei, o lună. Între ghilimele, da? Bun, se ceartă, ce fac ei, da? În momentul în care ei fac chestia asta, se reglează anumite chestii, poate. Unul face compromisul de a înțelege, bă, a greșit, s-a întâmplat, și relația merge mai departe”, a mai spus Torje.

De ce s-a „certat” cu iubita lui în 2025

Cu toate că a susținut că nu s-a certat cu Larisa din cauza unei infidelități, Gabi Torje a recunoscut că problemele sunt cauzate de lucrurile „mici”. Fostul fotbalist a dat de înțeles că discuția importantă ar putea fi cauzată de faptul că el nu a cerut-o de soție. Cu toate că sunt de 7 ani împreună, Gabi Torje nu se gândește la oficializarea relației.

„Micile neînțelegeri. Dar când încep să fie mici certuri de la… Așa se întâmplă de multe ori în relație, când lucrurile nu mai sunt 100% ok, înțelegi? Și te cerți de la lucruri extraordinar de mici. Nu m-am gândit niciodată la căsătorie. Sincer zic, nu m-am gândit la căsătorie din niciun punct de vedere, niciodată. Și poate ăsta este și un lucru greu pentru o femeie când stă atât de mult cu un bărbat, că nu am făcut pasul ăsta către ea. Și de aici pot să fie și anumite neînțelegeri”, susține concurentul de la Asia Express 2026.

Este Gabi Torje un bărbat gelos?

De-a lungul anilor, concurentul de la Asia Express 2026 a mărturisit că este un bărbat fidel și nu și-a înșelat partenerele. Ba mai mult, susține că nu este gelos și că nu îi place ca partenera lui să arate gelozie sau îngrădirea libertății în cuplu.

„Nu, nicio culoare. Dacă vine cineva să-mi îngrădească libertatea, de la început se termină totul. Și invers, nu există gelozii din partea mea”, a mărturisit Gabi Torje în cadrul aceleiași emisiuni.

Ce spune Gabi Torje despre copii

În anul 2021, fotbalistul a oferit un interviu în care a vorbit despre căsătorie și copil. Gabi a mărturisit că și-ar dori să devină tată, după ce a văzut la cei din jur câtă bucurie le-a adus un copil. Cu toate acestea, nu pune mare preț pe căsnicie.

„Căsătoria e doar un act. Acum e obiectivul meu principal (n.r. un copil), vreau neapărat. E cel mai frumos sentiment, e cea mai mare bucurie, din ce am văzut la sora mea și la toți cei care au copii nu cred că se compară cu niciun salariu sau cu nimic altceva”, a mai spus Gabi Torje la Antena Stars.

Gabi Torje își dorește să fie tătic

În cadrul unui interviu, fostul fotbalist a dat de înțeles că îl deranjează faptul că nu are un copil. Acesta a mărturisit că poate așa s-ar fi simțit cu adevărat împlinit și a lăsat să se înțeleagă că iubita lui și-ar dori o căsnicie înainte de a face un copil cu el.

„E un subiect sensibil de care e mai bine să nu vorbim. Când două persoane își doresc să facă copii și nu se întâmplă, devine un subiect sensibil, nu? De asta nu vreau să discut despre lucrul acesta. Dacă te duci și vorbești cu oameni care sunt de la biserică, oameni credincioși, îți vor zice că important e prima dată să te duci să faci legământul în fața lui Dumnezeu, să promiți iubire eternă, veșnică și așa mai departe, după care probabil că o să faci și un copil”, a mărturisit Torje despre situația lui actuală.

Cine sunt „copiii” lui Gabi Torje

În continuare, acesta a mărturisit că are deja copii în viața lui. Este vorba despre nepoții din partea surorii sale, cu care are o relație extrem de apropiată și cu care vorbește constant.

„Dacă aș fi avut până la vârsta asta un copil, 100% aș fi fost împlinit. Că l-aș fi făcut la 20 de ani sau că l-aș fi făcut acum 5 luni, nu era o diferență, doar că asta mi-aș fi dorit. Însă, ca o completare la această lipsă, să zic așa, din viața mea, am nepoții. Băieții surorii mele, care sunt ca și copiii mei. Eu am avut foarte multă grijă de ei și vorbesc cu ei toată ziua, sunt prezenți în viața mea ca și copiii mei”, a mai spus Torje.

Cu cine s-a mai iubit Gabi Torje

În 2010, Torje a încercat să o cucerească pe Andreea Mantea, actuală vedetă Kanal D, dar fără succes. Apoi a avut o relație de 6 luni cu celebra Dana Neacșu, alias DJ Harra, de care s-ar fi despărțit la sfârșitul anului 2011.

În perioada în care a activat la Granada CF și Espanyol, fostul fotbalist a avut o relație oficială cu Iulia Pârlea, prezentatoarea rubricii meteo de la PRO TV. Relația lor a durat doi ani, timp în care ea s-a mutat în Spania pentru el. După ce s-au despărțit în 2013, Iulia Pârlea ar fi încercat să aibă o relație cu Ciprian Marica sau viceversa – în 2015. Când Torje a aflat, a decis să nu mai vorbească deloc cu acesta.

„Și după relația cu Gabi (n.r. Torje) am suferit. M-a lăsat o zi, două, trei, cinci, eu niciun semn. Eu stăteam în casă, să plâng. M-a sunat după o săptămână, că e în fața blocului. Am urcat în mașină. Zice: «Te-am lăsat, dar cât?» Imediat mi s-a… Aveam nevoie! Mi-a zis: «Te-am mângâiat pe cap, dar ajunge!»”, a declarat Iulia Pârlea la podcast-ul lui Cătălin Măruță.

La începutul anului 2012 ar fi asaltat-o cu mesaje pe Ilinca Vandici, fosta iubită a lui Ciprian Marica.

„Ce naiba, mă, Gabi? Dintre toate femeile din lume chiar pe Ilinca ai pus ochii? Stai în banca ta!”, l-ar fi tachinat colegii pe Torje, potrivit unui articol mai vechi din CANCAN.ro.

În vara anului 2012, Torje ar fi încercat să o cucerească pe artista Celia. Căuta mereu compania ei în oraș, în cadrul evenimentelor mondene, dar nu s-au potrivit la timp. „Toata lumea a observat că e topit după ea. Îi spunea că ar vrea să fie cu ea și că poate să o facă să îl uite pe Kemal”, mărturisea, la vremea respectivă, o sursă din anturajul fotbalistului. Artista suferea după moartea tatălui ei și nu se gândea deloc la o relație în acea perioadă.

„E adevărat că ne cunoaștem. Torje are un caracter frumos, dar nu mă văd într-o relație cu el. Ne-am înțelege mult mai bine ca amici. Sunt încă mult prea afectată de moartea tatălui meu pentru a mă gândi la relații”, a declarat cântăreața la momentul respectiv.

Gabriel Torje s-a mai iubit în 2015 și cu Ioana Grama, influencerița care a mai avut o relație și cu fostul jucător de la Universitatea Craiova, Danijel Subotic. A urmat apoi relația cu o tânără brunetă pe nume Teodora, alături de care a mers la nunta surorii sale, în 2017.

