Sebastian Stan rupe tăcerea despre „The Batman Part II”. Actorul promite un film care „îi va da pe spate” pe fani

De: Daniel Matei 19/05/2026 | 22:10
Sursa foto: Profimedia
Sebastian Stan a vorbit pentru prima dată despre rolul său din mult așteptatul film „The Batman Part II”, iar declarațiile actorului au stârnit deja entuziasmul fanilor Universului DC.

Actorul, cunoscut la nivel mondial pentru interpretarea lui Bucky Barnes/Winter Soldier din Universul Marvel, a confirmat că se pregătește intens pentru noul proiect și a sugerat că filmul va surprinde publicul. Într-un interviu recent, Sebastian Stan a descris producția drept „extrem de ambițioasă” și a spus că rezultatul final „îi va da pe spate pe oameni”, potrivit Screen Rant.

„Cred că este un film foarte ambițios și, dacă îl facem cum trebuie, chiar cred că îi va da pe spate pe oameni. Va surprinde multă lume”, a declarat actorul.

Sebastian Stan, rol în „The Batman Part II”

Presa americană susține că Sebastian Stan îl va interpreta pe Harvey Dent, celebrul procuror din Gotham care ajunge ulterior antagonistul Two-Face. Deși studioul nu a oferit încă toate detaliile oficiale despre poveste, mai multe publicații de specialitate au relatat că actorul se antrenează deja intens pentru rol și a început transformarea fizică necesară personajului.

Imagini recent publicate online îl arată pe Sebastian Stan în timpul sesiunilor de pregătire fizică, iar fanii speculează că noua versiune a lui Harvey Dent va avea o prezență mult mai impunătoare decât în adaptările anterioare.

Robert Pattinson revine în „The Batman Part II”

Noul film îl readuce pe Robert Pattinson în rolul lui Batman și continuă universul întunecat construit de Matt Reeves după succesul filmului lansat în 2022. Potrivit informațiilor apărute până acum, acțiunea sequelului se va desfășura într-un Gotham dominat de iarnă și va explora mai profund trecutul lui Bruce Wayne.

În distribuție ar urma să apară și Scarlett Johansson, despre care presa scrie că ar putea interpreta personajul Gilda Dent, soția lui Harvey Dent. „The Batman Part II” este programat să ajungă în cinematografe pe 1 octombrie 2027.

Cel mai probabil, noul film va explora mai profund relațiile și trecutul lui Harvey Dent, inclusiv dinamica dintre acesta, soția sa Gilda Dent și familia sa. Fanii discută deja intens online despre direcția poveștii, mulți fiind convinși că Matt Reeves pregătește o reinterpretare complet diferită a personajului Two-Face față de versiunile văzute până acum pe marele ecran.

