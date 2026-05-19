Prințul Harry și Meghan Markle, ignorați din nou de Familia Regală. Cei doi nu au fost invitați la un eveniment foarte important al Casei Regale

De: Daniel Matei 19/05/2026 | 22:50
Sursa foto: Profimedia
Familia Regală Britanică ar urma să se reunească la un nou eveniment important, însă lista invitaților a stârnit deja discuții aprinse, după ce presa a relatat posibile excluderi notabile, inclusiv ale Prințului Harry, Meghan Markle și fostului prinț Andrew.

Prințul Harry și Meghan „nu au fost nici măcar luați în calcul” pentru o invitație la o nuntă regală de profil înalt, în timp ce ar fi existat o „discuție” privind participarea lui Andrew Mountbatten-Windsor și a lui Sarah Ferguson, spun surse citate de Express.co.uk.

Prințul Harry și Meghan Markle, ignorați de Familia Regală

În această săptămână au circulat informații potrivit cărora fostul Duce de York și fosta sa soție ar fi fost excluși de la nunta fiului Prințesei Anne, Peter Phillips, care urmează să aibă loc la începutul lunii viitoare în Gloucestershire. Surse au sugerat că cei doi, ale căror reputații au fost afectate de scandalul referitor la Jeffrey Epstein, ar fi putut „distrage atenția de la întreaga ceremonie”.

Totuși, un alt cuplu binecunoscut din Familia Regală a fost, de asemenea, exclus de la eveniment: Prințul Harry și Meghan Markle. Prezența lor nu ar fi fost nici măcar subiect de dezbatere, a declarat jurnalistul Mark Dolan pentru podcastul Daily Expresso.

„A existat o discuție despre dacă Andrew și Sarah Ferguson ar urma să participe. În mod clar, a fost o discuție destul de scurtă. Dar a existat o discuție și s-a decis că nu ar fi cea mai bună idee. Ei bine, bietul Harry nici măcar nu a fost luat în calcul pentru o invitație. Deci, pentru el, lucrurile sunt clare”, a spus el.

Nunta, o ocazie să se reapropie de familie

Dolan a adăugat că, dacă Harry ar fi fost invitat, acest lucru ar fi putut marca „începutul unei detensionări a relațiilor”.

„Prin absența lui, îi va fi foarte greu să își găsească din nou locul în acea familie”, a spus el.

Evenimentul este văzut în Marea Britanie ca o ocazie de reuniune a familiei regale într-un context public pozitiv, însă absențele notabile au readus în discuție diviziunile din interiorul Casei Regale, în special relațiile dintre Prințul Harry și restul familiei sale.

De-a lungul ultimilor ani, relația dintre Harry și Meghan și Familia Regală a fost marcată de tensiuni și distanțare, în special după retragerea celor doi din îndatoririle regale oficiale în 2020 și mutarea lor în Statele Unite.

Până în acest moment, Palatul Buckingham nu a confirmat oficial lista invitaților, iar detaliile finale ale evenimentului urmează să fie făcute publice pe măsură ce data acestuia se apropie.

