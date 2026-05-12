Meghan Markle, schimbare de strategie în mediul online. Fanii au observat imediat noul plan al soției Prințului Harry

De: Daniel Matei 12/05/2026 | 22:10
Meghan Markle pare pregătită pentru o nouă etapă de imagine și business. Ducesa de Sussex a făcut recent mai multe schimbări importante în mediul online, iar presa britanică vorbește deja despre un rebranding major al soției prințului Harry.

Fanii au observat imediat că Meghan și-a schimbat pentru prima dată fotografia de profil de pe Instagram de când a revenit pe platformă, la începutul anului 2025. Noua imagine o arată într-un decor elegant și relaxat, înconjurată de produse din brandul său de lifestyle, „As Ever”, inclusiv ceai și biscuiți, potrivit express.co.uk.

Meghan Markle încearcă un rebranding

În paralel, site-ul brandului „As Ever” a primit un nou design, cu imagini și videoclipuri care o prezintă pe Meghan în ipostaze domestice — pregătind gemuri, aranjând flori sau plimbându-se printr-o livadă. Schimbările vin într-un moment important pentru proiectele sale personale, după ce Netflix a încheiat colaborarea cu brandul în martie 2026.

Presa britanică susține că Meghan încearcă să își consolideze imaginea de antreprenoare și influencer de lifestyle, mizând pe o estetică inspirată de viața de familie, gătit și eleganță discretă. În noua campanie promoțională, Ducesa de Sussex apare purtând ținute simple, dar accesorii extrem de scumpe, inclusiv un colier cu diamante estimat la aproape 63.000 de dolari.

Meghan nu a avut succes cu produsele alimentare

Brandul „As Ever”, cunoscut anterior sub numele „American Riviera Orchard”, a fost lansat inițial ca un proiect axat pe produse gourmet și obiecte pentru casă. De-a lungul ultimului an, Meghan a încercat să transforme proiectul într-un adevărat imperiu de lifestyle, inspirat de vechiul său blog „The Tig”.

În plus, Meghan continuă să investească în mai multe proiecte media și de business. În ultimii ani, ea a lansat podcastul „Confessions of a Female Founder”, a lucrat la seria Netflix „With Love, Meghan” și s-a implicat în platforme de fashion și lifestyle.

Rebrandingul vine într-o perioadă în care Meghan Markle și prințul Harry încearcă să își redefinească rolul public după retragerea din familia regală britanică și mutarea în Statele Unite. Aparițiile și proiectele ducesei continuă să genereze reacții puternice atât în rândul fanilor, cât și al criticilor din presa britanică.

