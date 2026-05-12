Acasă » Știri » Bebeluș mort la Maternitatea Polizu. Micuțul s-ar fi infectat cu o ciupercă din spital

Bebeluș mort la Maternitatea Polizu. Micuțul s-ar fi infectat cu o ciupercă din spital

De: Andreea Stăncescu 12/05/2026 | 22:15
Bebeluș mort la Maternitatea Polizu. Micuțul s-ar fi infectat cu o ciupercă din spital
Un bebeluș a murit la Maternitatea Polizu / Sursa foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Un caz îngrijorător s-a petrecut la Maternitatea Polizu și a stârnit revoltă, după ce părinții unui bebeluș născut prematur îi acuză pe medici de neglijență și tratament nepotrivit. Copilul, venit pe lume la doar șase luni de sarcină, a murit după ce ar fi contractat o infecție intraspitalicească extrem de gravă.

Mama micuțului a fost internată timp de o lună înainte de naștere, iar după venirea pe lume a copilului, speranțele familiei au început să crească. Deși era într-o stare fragilă și ținut permanent în incubator, bebelușul răspundea bine la tratament și la alimentația cu lapte matern, reușind chiar să își dubleze greutatea în doar câteva săptămâni.

Bebelușul s-a îmbolnăvit subit

Situația s-a schimbat însă brusc, când medicii au descoperit o infecție provocată de Candida glabrata, o ciupercă periculoasă care i-ar fi afectat organismul deja vulnerabil. Starea copilului s-a degradat rapid, iar părinții susțin că tratamentul administrat nu a fost cel potrivit. Conform declarațiilor acestora, rinichii micuțului au cedat primii, iar organismul a început să se deterioreze vizibil.

„Cei de la INML ne-au spus că rinichii lui cântăreau de cinci ori greutatea normală pentru vârsta lui. El s-a inundat pe interior. Corpul lui a început la un moment dat să se înnegrească… S-a înnegrit atât de tare încât a început să i se usuce pielea până s-a crăpat…“, a spus Laurenţiu Ciupercă, tatăl copilului.

Sursa foto: Pexels

Familia afirmă că a încercat să transfere copilul la un alt spital, însă solicitarea nu ar fi fost acceptată. În cele din urmă, bebelușul a murit, lăsând în urmă durere și acuzații grave la adresa personalului medical. Părinții au depus plângeri către mai multe instituții și cer ca cei responsabili să răspundă pentru tragedie.

„Să fie traşi la răspundere ca nicio mamă să nu mai treacă prin ce-a trecut soţia mea şi niciun copilaş să nu mai sufere şi să putrezească în incubator“, a declarat tatăl copilului.

CITEȘTE ȘI: Noi detalii în cazul tragediei din Alexandria. Ionuț și-a luat fiica în mașină și ar fi provocat intenționat accidentul mortal

Imagini dureroase cu trupul neînsuflețit al lui Ioan Isaiu. Actorul a murit fulgerător la 56 de ani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Scene dramatice în Alba! Echipajele SMURD nu au mai putut salva un șofer de 24 de ani
Știri
Scene dramatice în Alba! Echipajele SMURD nu au mai putut salva un șofer de 24 de ani
Pensionarii care au plătit CASS pot primi banii înapoi. Condiția importantă anunțată de specialiști
Știri
Pensionarii care au plătit CASS pot primi banii înapoi. Condiția importantă anunțată de specialiști
Scandal telefoane de aur Trump: 500.000 de clienți încă așteaptă comenzile după un an
Mediafax
Scandal telefoane de aur Trump: 500.000 de clienți încă așteaptă comenzile după un...
Gabriel Liiceanu revine cu odele închinate lui Bolojan. Gândul a dezvăluit cum filosoful a primit un spațiu sub prețul pieței în Oradea
Gandul.ro
Gabriel Liiceanu revine cu odele închinate lui Bolojan. Gândul a dezvăluit cum filosoful...
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
„Întâlniri cu prietenii și glume stupide” - Videoclipul care a stârnit ironia propagandiștilor Kremlinului la adresa lui Putin
Adevarul
„Întâlniri cu prietenii și glume stupide” - Videoclipul care a stârnit ironia propagandiștilor...
EXCLUSIV Schimbarea la față a lui Vladimir Putin prin ochii primului premier al liderului rus: „Nu a vrut să renunțe”
Digi24
EXCLUSIV Schimbarea la față a lui Vladimir Putin prin ochii primului premier al...
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Mediafax
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Parteneri
Cum arată vila spectaculoasă în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Casa de lux are piscină și o grădină uriașă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila spectaculoasă în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Casa de lux...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Câți lei costă o pizza, în 2026, anul marilor scumpiri, în localurile lui Constantin Enceanu și Garcea? Unde e mai ieftin și ce spun clienții
Click.ro
Câți lei costă o pizza, în 2026, anul marilor scumpiri, în localurile lui Constantin Enceanu...
EXCLUSIV Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov dă exemplul morții lui Stalin
Digi 24
EXCLUSIV Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov...
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Digi24
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Fabrică de drone, inaugurată lângă Brașov. Ar putea produce anual până la 10.000 de aparate de zbor
Promotor.ro
Fabrică de drone, inaugurată lângă Brașov. Ar putea produce anual până la 10.000 de aparate...
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în...
Drone made in Romania. Orașul ce devine noul punct fierbinte al industriei de drone
go4it.ro
Drone made in Romania. Orașul ce devine noul punct fierbinte al industriei de drone
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Descopera.ro
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Gabriel Liiceanu revine cu odele închinate lui Bolojan. Gândul a dezvăluit cum filosoful a primit un spațiu sub prețul pieței în Oradea
Gandul.ro
Gabriel Liiceanu revine cu odele închinate lui Bolojan. Gândul a dezvăluit cum filosoful a primit...
ULTIMA ORĂ
Scene dramatice în Alba! Echipajele SMURD nu au mai putut salva un șofer de 24 de ani
Scene dramatice în Alba! Echipajele SMURD nu au mai putut salva un șofer de 24 de ani
Pensionarii care au plătit CASS pot primi banii înapoi. Condiția importantă anunțată de specialiști
Pensionarii care au plătit CASS pot primi banii înapoi. Condiția importantă anunțată de specialiști
Bogdan Naumovici, despre pericolul AI. Problema nu este tehnologia, ci cine o controlează
Bogdan Naumovici, despre pericolul AI. Problema nu este tehnologia, ci cine o controlează
Cum se decide ratingul emisiunilor TV în România. Dan Capatos a explicat mecanismul din spatele cifrelor
Cum se decide ratingul emisiunilor TV în România. Dan Capatos a explicat mecanismul din spatele cifrelor
Fosta soție a lui Hugh Jackman, devastată după apariția actorului cu Sutton Foster la Met Gala: „A ...
Fosta soție a lui Hugh Jackman, devastată după apariția actorului cu Sutton Foster la Met Gala: „A fost o lovitură în inimă”
Bogdan Naumovici a creat sloganuri care au făcut istorie. Românii le repetă și acum fără să știe ...
Bogdan Naumovici a creat sloganuri care au făcut istorie. Românii le repetă și acum fără să știe de unde vin
Vezi toate știrile