Bebeluș mort la Maternitatea Polizu. Micuțul s-ar fi infectat cu o ciupercă din spital

Un caz îngrijorător s-a petrecut la Maternitatea Polizu și a stârnit revoltă, după ce părinții unui bebeluș născut prematur îi acuză pe medici de neglijență și tratament nepotrivit. Copilul, venit pe lume la doar șase luni de sarcină, a murit după ce ar fi contractat o infecție intraspitalicească extrem de gravă.

Mama micuțului a fost internată timp de o lună înainte de naștere, iar după venirea pe lume a copilului, speranțele familiei au început să crească. Deși era într-o stare fragilă și ținut permanent în incubator, bebelușul răspundea bine la tratament și la alimentația cu lapte matern, reușind chiar să își dubleze greutatea în doar câteva săptămâni.

Bebelușul s-a îmbolnăvit subit

Situația s-a schimbat însă brusc, când medicii au descoperit o infecție provocată de Candida glabrata, o ciupercă periculoasă care i-ar fi afectat organismul deja vulnerabil. Starea copilului s-a degradat rapid, iar părinții susțin că tratamentul administrat nu a fost cel potrivit. Conform declarațiilor acestora, rinichii micuțului au cedat primii, iar organismul a început să se deterioreze vizibil.

„Cei de la INML ne-au spus că rinichii lui cântăreau de cinci ori greutatea normală pentru vârsta lui. El s-a inundat pe interior. Corpul lui a început la un moment dat să se înnegrească… S-a înnegrit atât de tare încât a început să i se usuce pielea până s-a crăpat…“, a spus Laurenţiu Ciupercă, tatăl copilului.

Familia afirmă că a încercat să transfere copilul la un alt spital, însă solicitarea nu ar fi fost acceptată. În cele din urmă, bebelușul a murit, lăsând în urmă durere și acuzații grave la adresa personalului medical. Părinții au depus plângeri către mai multe instituții și cer ca cei responsabili să răspundă pentru tragedie.

„Să fie traşi la răspundere ca nicio mamă să nu mai treacă prin ce-a trecut soţia mea şi niciun copilaş să nu mai sufere şi să putrezească în incubator“, a declarat tatăl copilului.

