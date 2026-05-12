Bogdan Naumovici, despre pericolul AI. Problema nu este tehnologia, ci cine o controlează

Inteligența artificială va înghiți lumea cu totul? Ei bine, dacă îl ascultăm pe Bogdan Naumovici, probabil că nu. Discuția despre AI a luat o turnură serioasă în platoul emisiunii lui Dan Capatos. Tatăl sloganului „restul e doar cancan” a explicat cum vede el modul în care AI creează conținut original. CANCAN.ro are toate detaliile!

Tema debate-ului a fost dacă inteligența artificială poate avea conștiință sau doar rearanjează informații existente. Bogdan Naumovici a explicat că inteligența artificială nu inventează cu adevărat conținut nou.

„El folosește informațiile pe care deja le-a găsit. Tot ce este deja scris de cineva, de mine, de tine, de altcineva. Cum îmi face o poezie nou-nouță? Nu copiază, dar folosește stiluri și bucăți. E ca și când ai piese mici de Lego, literele. Când începe să scrie singur, atunci avem o problemă. Vezi, în momentul în care îi dai instrucțiuni mai precise, șansele sunt să îți dea ce i-ai cerut. Asta nu e început de conștiință proprie. Când o să înceapă să scrie poezii de la el, atunci avem o problemă. Deocamdată el nu face decât un puzzle din bucăți existente.”

Un alt punct important a fost ideea că inteligența artificială nu are conștiință. Naumovici a insistat că tot ce pare „personalitate” este doar simulare.

„Deocamdată nu îmi răspunde o conștiință. Îmi răspunde semi-aleatoriu și halucinant. Dacă ajunge să domine lumea, noi avem nevoie de mințile curioase, nu de panică. Dar el nu are prieteni, nu are emoții, doar continuă ce i se cere. Problema este ce fac niște băieți fără etică, care vor să-l inventeze pe ăla perfect. Dacă merge pe linia asta, eu cred că nu se întâmplă niciodată conștiință reală. Dar riscul e cine îl programează și cu ce intenții.”

