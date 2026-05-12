Pensionarii care au plătit CASS pot primi banii înapoi. Condiția importantă anunțată de specialiști

De: Andreea Stăncescu 12/05/2026 | 23:19
Pensionarii din România care plătesc contribuția la sănătate pentru pensii mai mari de 3.000 de lei așteaptă o decizie importantă din partea Curtea Constituțională a României. Tot mai mulți seniori contestă în instanță taxa introdusă de Guvern, considerând că aceasta le afectează și mai mult veniturile deja diminuate de scumpirile din ultimii ani.

Mulți pensionari spun că pensiile nu mai sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile lunare, mai ales în contextul creșterii prețurilor la medicamente, alimente și utilități. În plus, majorările promise pentru 2025 și 2026 nu au mai fost aplicate, deși era anunțată o indexare de aproximativ 12%, urmată de o nouă creștere de 7% anul viitor.

Începând din august 2025, pensionarii care depășesc pragul de 3.000 de lei au fost obligați să achite o contribuție CASS de 10% pentru suma care trece peste această limită. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, reținerea lunară este de 100 de lei.

Pensionarii pot recupera CASS-ul

Nemulțumiți de măsură, mai mulți pensionari au deschis procese împotriva statului și cer atât anularea taxei, cât și restituirea banilor opriți până acum. Cazul a ajuns la Curtea Constituțională după sesizările făcute de Tribunalul București și Tribunalul Olt, care cer clarificări privind constituționalitatea prevederilor din Legea 141/2025.

„În temeiul dispoziţiilor art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992, dispune sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la excepţia de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. II pct. 16, 18, 20, 25 din Legea nr. 141/2025. Amână pronunţarea pe fond a cauzei la data de 03.03.2026. Pronunţată azi, 17.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei”, au transmis judecătorii de la Tribunalul Olt.

Avocatul Adrian Cuculis atrage atenția că o eventuală decizie favorabilă a CCR nu garantează automat recuperarea sumelor pentru toți pensionarii. Potrivit acestuia, doar cei care au acționat în instanță Casa de Pensii ar putea primi banii înapoi. Între timp, statul a colectat deja aproape un miliard de euro din această contribuție aplicată pensiilor.

