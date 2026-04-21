Un belgian a fost păcălit de două românce! Le-a dat 500 de euro pentru o noapte de neuitat, dar a rămas fără card și cheile de la mașină

Două românce sunt căutate de autoritățile din Belgia. Acestea sunt implicate într-un caz care a atras atenția. Mai exact, se pare că femeile i-au promis unui belgian o noapte de neuitat contra sumei de 500 de euro. Însă, i-au dat acestuia să bea o băutură, bărbatul a adormit, iar când s-a trezit nu își mai amintea nimic. De asemenea, acesta a observat că bunurile îi lipseau.

Un belgian a programat o întâlnire cu o damă de companie printr-o platformă online. Întâlnirea, care trebuia să aibă loc în Zonhoven, s-a mutat ulterior într-un hotel din Heusden-Zolder, iar aici bărbatul a avut parte de o surpriză. În loc de o femeie, au apărut două.

Un belgian a fost păcălit de două românce

Însă, ceea ce părea o întâlnire obișnuită a luat rapid o altă turnură. Belgianul le-a plătit româncelor 500 de euro cash și spune că a fost forțat să bea și un suc. Ei bine, după ce a terminat băutura lucrurile au început să se complice pentru bărbat.

„L-au obligat să bea, iar apoi nu își mai amintește nimic”, a declarat procurorul public, în fața instanței.

După ce s-a trezit, bărbatul nu și-a mai putut aminti nimic. Mai mult, acesta a observat că nu mai avea nici cheile de la mașină, nici cardul bancar. Ulterior a mai observat că din contul său fuseseră retrași 4.900 de euro. După ce a fost păgubit, belgianul a dus problema în fața oamenilor legii.

Autoritățile au reușit să le identifice pe cele două femei, dar și pe șoferul lor, cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere de la hotel. De asemenea, a fost identificată și mașina acestora, una cu numere de înmatriculare românești.

Ministerul Public a cerut pedepse de trei ani de închisoare pentru șofer și cele două femei, care nu s-au prezentat la proces. Pe de altă parte, șoferul susține că nu este vinovat de nimic, că nu știe ce s-a întâmplat și că el doar și-a făcut meseria.

Însă, imaginile de la un bancomat arată cum una dintre femei retrage bani, pe care îi înmânează șoferului. Chiar și așa, avocata care îl reprezintă pe șofer a cerut achitarea acestuia, susținând că rolul său a fost exclusiv de șofer.

„De la început, el a spus același lucru. Este cunoscut în mediul din Anvers ca șofer pentru prostituate. Este adevărat că a fost prezent la bancomat, dar ceea ce nu se vede pe imagini este că banii i-au fost returnați femeii, iar el a fost plătit cu 30-40 de euro pentru a aștepta”, a declarat aceasta.

De menționat este și faptul că analizele de sânge ale belgianului au indicat prezența alcoolului, a pastilelor pentru erecție și a cocainei în organism.

