Un belgian a fost păcălit de două românce! Le-a dat 500 de euro pentru o noapte de neuitat, dar a rămas fără card și cheile de la mașină

De: Alina Drăgan 21/04/2026 | 23:20
Un belgian a fost păcălit de două românce! Le-a dat 500 de euro pentru o noapte de neuitat, dar a rămas fără card și cheile de la mașină
Un belgian a fost păcălit de două românce /Foto: Freepik

Două românce sunt căutate de autoritățile din Belgia. Acestea sunt implicate într-un caz care a atras atenția. Mai exact, se pare că femeile i-au promis unui belgian o noapte de neuitat contra sumei de 500 de euro. Însă, i-au dat acestuia să bea o băutură, bărbatul a adormit, iar când s-a trezit nu își mai amintea nimic. De asemenea, acesta a observat că bunurile îi lipseau.

Un belgian a programat o întâlnire cu o damă de companie printr-o platformă online. Întâlnirea, care trebuia să aibă loc în Zonhoven, s-a mutat ulterior într-un hotel din Heusden-Zolder, iar aici bărbatul a avut parte de o surpriză. În loc de o femeie, au apărut două.

Un belgian a fost păcălit de două românce

Însă, ceea ce părea o întâlnire obișnuită a luat rapid o altă turnură. Belgianul le-a plătit româncelor 500 de euro cash și spune că a fost forțat să bea și un suc. Ei bine, după ce a terminat băutura lucrurile au început să se complice pentru bărbat.

„L-au obligat să bea, iar apoi nu își mai amintește nimic”, a declarat procurorul public, în fața instanței.

După ce s-a trezit, bărbatul nu și-a mai putut aminti nimic. Mai mult, acesta a observat că nu mai avea nici cheile de la mașină, nici cardul bancar. Ulterior a mai observat că din contul său fuseseră retrași 4.900 de euro. După ce a fost păgubit, belgianul a dus problema în fața oamenilor legii.

Autoritățile au reușit să le identifice pe cele două femei, dar și pe șoferul lor, cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere de la hotel. De asemenea, a fost identificată și mașina acestora, una cu numere de înmatriculare românești.

Ministerul Public a cerut pedepse de trei ani de închisoare pentru șofer și cele două femei, care nu s-au prezentat la proces. Pe de altă parte, șoferul susține că nu este vinovat de nimic, că nu știe ce s-a întâmplat și că el doar și-a făcut meseria.

Însă, imaginile de la un bancomat arată cum una dintre femei retrage bani, pe care îi înmânează șoferului. Chiar și așa, avocata care îl reprezintă pe șofer a cerut achitarea acestuia, susținând că rolul său a fost exclusiv de șofer.

„De la început, el a spus același lucru. Este cunoscut în mediul din Anvers ca șofer pentru prostituate. Este adevărat că a fost prezent la bancomat, dar ceea ce nu se vede pe imagini este că banii i-au fost returnați femeii, iar el a fost plătit cu 30-40 de euro pentru a aștepta”, a declarat aceasta.

De menționat este și faptul că analizele de sânge ale belgianului au indicat prezența alcoolului, a pastilelor pentru erecție și a cocainei în organism.

 

CITEȘTE ȘI:

Și-a dorit o aventură de-o noapte, dar a rămas fără 15.000 de euro. Pensionar din Capitală, bătut și jefuit!

Celebru cântăreţ de la noi, acuzat că ar fi bătut o prostituată, într-un hotel! Poliţia i-a deschis dosar penal

Iți recomandăm
El este polițistul care s-a împușcat mortal! Ce l-ar fi determinat pe tânărul de 20 de ani să recurgă la gestul extrem
Știri
El este polițistul care s-a împușcat mortal! Ce l-ar fi determinat pe tânărul de 20 de ani să…
Viața grea l-a schimbat complet pe Nicolae Guță. Ce spune despre oamenii care i-au influențat destinul
Știri
Viața grea l-a schimbat complet pe Nicolae Guță. Ce spune despre oamenii care i-au influențat destinul
Nouă sărbătoare în Biserica Ortodoxă Română: Soborul Sfintelor Femei Românce
Mediafax
Nouă sărbătoare în Biserica Ortodoxă Română: Soborul Sfintelor Femei Românce
Motivul bizar pentru care suntem sfătuiți să nu avem oglindă plasată direct în fața patului
Gandul.ro
Motivul bizar pentru care suntem sfătuiți să nu avem oglindă plasată direct în...
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Operațiune sub foc. Fostul șef al spionajului ucrainean sare de pe o platformă de foraj din Marea Neagră în timpul unui atac rusesc
Adevarul
Operațiune sub foc. Fostul șef al spionajului ucrainean sare de pe o platformă...
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în...
Reacția specialiștilor din piață după ce instanța supremă a decis că dreptul de deducere al TVA nu se prescrie
Mediafax
Reacția specialiștilor din piață după ce instanța supremă a decis că dreptul de...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie Năstase: „Te invit la mine!”. Cât costă, de fapt, un cavou de lux?
Click.ro
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie...
George Simion pune trei condiții pentru a începe negocierile cu alte partide. „ Dacă vor accepta, abia după aceea putem vorbi”
Digi 24
George Simion pune trei condiții pentru a începe negocierile cu alte partide. „ Dacă vor...
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
Digi24
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Promotor.ro
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Minune la Cernobîl: „Spiritele” au cucerit iadul radioactiv
go4it.ro
Minune la Cernobîl: „Spiritele” au cucerit iadul radioactiv
NASA sacrifică un instrument pentru Voyager 1! Unde a ajuns acum nava spațială?
Descopera.ro
NASA sacrifică un instrument pentru Voyager 1! Unde a ajuns acum nava spațială?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Motivul bizar pentru care suntem sfătuiți să nu avem oglindă plasată direct în fața patului
Gandul.ro
Motivul bizar pentru care suntem sfătuiți să nu avem oglindă plasată direct în fața patului
