630 lei în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Care este singura condiție

Mii de pensionari din județul Maramureș beneficiază de cele mai consistente sume acordate lunar de stat pentru completarea pensiilor. Potrivit datelor privind plata indemnizației sociale pentru pensionari, acest județ se află în topul național în ceea ce privește valoarea sprijinului financiar oferit persoanelor vârstnice care au venituri foarte mici.

În prezent, pensionarii care au pensii calculate sub nivelul pensiei minime garantate primesc automat o sumă suplimentară de la stat pentru a ajunge la pragul stabilit prin lege. Pentru numeroși beneficiari din Maramureș, acest ajutor depășește media națională și ajunge la aproximativ 630 de lei în fiecare lună.

630 lei în plus la pensie pentru acești pensionari din România

Singura condiție pentru acordarea acestor bani este ca pensia rezultată în urma calculului pe baza contribuțiilor să fie mai mică decât pensia minimă garantată. În această situație, statul completează diferența până la nivelul minim stabilit pentru toți pensionarii care îndeplinesc condițiile de pensionare.

Maramureșul se remarcă prin valoarea ridicată a sumelor acordate. Peste 28.000 de pensionari din județ beneficiază de această formă de sprijin, iar completarea medie primită lunar este una dintre cele mai mari din România. Nivelul ridicat al ajutorului arată că numeroși pensionari din această zonă au avut venituri reduse în perioada activă sau au acumulat contribuții insuficiente pentru a obține o pensie mai mare.

Mecanismul funcționează la nivel național și este destinat persoanelor care au îndeplinit condițiile minime pentru pensionare, însă cuantumul pensiei contributive nu le asigură un venit care să atingă pragul minim garantat. În astfel de cazuri, diferența este suportată din bugetul de stat.

Sistemul reprezintă o formă de protecție socială pentru pensionarii cu venituri foarte mici și are rolul de a preveni situațiile în care persoanele vârstnice ar rămâne cu sume insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor de bază. Pentru mulți dintre beneficiari, banii primiți suplimentar în fiecare lună sunt esențiali pentru plata utilităților, a medicamentelor și a altor cheltuieli curente.

La nivelul întregii țări, sute de mii de pensionari primesc indemnizația socială care completează pensia până la nivelul minim garantat. Totuși, diferențele dintre județe sunt semnificative, atât în ceea ce privește numărul beneficiarilor, cât și valoarea sumelor acordate. Maramureșul se află printre județele unde sprijinul financiar oferit de stat este cel mai consistent.

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