Cu câți ani mai devreme poți ieși la pensie dacă ai handicap? Ce spune legea din România

Persoanele din România care au handicap pot ieși mai devreme la pensie, mai ales cele care nu mai sunt apte de muncă. Cu toate acestea, există câteva condiții esențiale pentru a beneficia de acest drept, iar legea din țara noastră are o procedură clară prin care românii o pot solicita.

Legea din țara noastră prevede că persoanele care se confruntă cu handicap pot ieși mai repede la pensie. Mai mult decât atât, se poate reduce și stagiul complet de cotizare. Cei care doresc să beneficieze de pensie trebuie să știe că există câteva clasificări importante în acest sens, în funcție de gradul de handicap. De asemenea, documentele doveditoare sunt și ele esențiale pentru obținerea dreptului de pensionare anticipată.

Cu câți ani mai devreme poți ieși la pensie dacă ai handicap

Legea nr. 360/2023 arată că persoanele care au probleme de sănătate care le-au pus în dificultate parcursul profesional pot ieși anticipat la pensie. Concret, cei care au handicap grav pot ieși la pensie mult mai devreme, cei care au un grad accentuat de handicap beneficiază de o reducere mai mică, iar persoanele cu handicap mediu pot ieși la pensie cu 10 ani mai devreme dacă au realizat stagiul complet de cotizare. În plus, reglementarea prevede că reducerea se acordă doar dacă perioada de muncă s-a efectuat în condiții de handicap.

Stagiul de cotizare se referă la perioada în care o persoană a contribuit la sistemul public de pensii. Sunt prezentate mai jos situații concrete pentru o înțelegere mai clară:

-O persoană cu handicap mediu care a muncit 35 de ani în aceste condiții poate ieși la pensie cu până la 10 ani mai devreme.

-Dacă handicapul a fost dobândit pe parcurs și nu acoperă întreaga perioadă de muncă, reducerea poate fi mai mică sau chiar inexistentă.

-O persoană care a avut perioade de studii sau concedii medicale poate beneficia de recunoașterea acestora ca vechime.

Ce documente sunt necesare

Pentru a beneficia de aceste drepturi este important ca certificatul de handicap să fie oficial și încadrat legal, adică grav, accentuat sau mediu. În plus, trebuie dovedită perioada lucrată în aceste condiții. Fără astfel de documente, pensia nu poate fi anticipată.

