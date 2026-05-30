Ce pensie primește o pensionară din România, după ce a muncit 31 de ani, 11 luni și 7 zile cu carte de muncă. A crezut că este o eroare, când a primit banii

De: Alina Drăgan 30/05/2026 | 09:33
Recalcularea pensiilor, ce a avut loc în urmă cu aproximativ un an, ar fi trebuit să aducă venituri mai mari pentru mulți pensionari din România. Însă, pentru unii se pare că pensia mai mare este doar pe hârtie, nu și în realitate. Ce pensie primește o pensionară din România, după ce a muncit 31 de ani, 11 luni și 7 zile cu carte de muncă. A crezut că este o eroare, când a primit banii.

O pensionară din Reșița a avut o mare surpriză atunci când a primit pensia. Mai exact, deși prin decizia de pensionare emisă de Casa Județeană de Pensii Caraș-Severin i-a fost stabilit un cuantum al pensiei de 1.750 lei, în realitate a primit în continuare doar 1.293 lei lunar.

Femeia din Reșița are la bază un stagiu total de cotizare în România de 31 de ani, 11 luni și 7 zile, precum și un punctaj total după proratare de 21.59502 puncte. Iar potrivit documentelor, decizia nr. 416XYZ din 05.11.2024 stabilește că, începând cu data de 01.09.2024, cuantumul pensiei internaționale de asigurări sociale este de 1.750 lei.

Ei bine, deși trebuia să primească o pensie mai mare, de 1.750 lei, talonul de pensie aferent lunii aprilie 2026 indică faptul că suma efectiv plătită rămâne la nivelul de 1.293 lei, aceeași valoare existentă înainte de recalculare.

De precizat este că documentul nu arată alte rețineri, impozite sau alte motive care ar putea justifica diferența dintre suma stabilită și cea primită de femeia din Reșița. Iar dacă asta nu era suficient, decizia de pensionare a fost primită abia în luna august 2025, la aproximativ 11 luni de la data de referință a recalculării – 1 septembrie 2024.

„Este normal să primești mai puțini bani decât scrie în decizie? Este normal să fii plimbat pe drumuri pentru un drept care ți-a fost deja recunoscut?”, spune familia pensionarei.

Situația pensionarei din Reșița nu este singulară, iar prin probleme asemănătoare au trecut și alții. De asemenea, mulți alți pensionari se plâng că deciziile de recalculare sunt întârziate, în unele cazuri și cu un an de zile.

 

