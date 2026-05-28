480 lei în plus, de la 1 ianuarie 2027, pentru pensionarii din România care îndeplinesc această singură condiție

De: Emanuela Cristescu 28/05/2026 | 15:40
Pensionarii din România ar putea avea parte de una dintre cele mai importante decizii din ultimii ani, după ce în spațiul public au apărut noi semnale care lasă deschisă posibilitatea unei indexări a pensiilor de la 1 ianuarie 2027. Deși nimic nu este bătut în cuie, discuțiile din culise se înmulțesc, iar subiectul a revenit în forță pe agenda politică.

În tot acest timp, realitatea din buzunarele oamenilor este una dură. Mulți seniori spun că cheltuielile au crescut constant, în timp ce pensiile au rămas pe loc, iar diferența se simte de la o lună la alta. Practic, puterea de cumpărare a scăzut vizibil, iar nemulțumirile sunt tot mai mari în rândul acestei categorii sociale.

Pensionarii ar putea primi bani în plus

În acest moment, în discuțiile economice sunt vehiculate două scenarii principale privind procentul de indexare. Varianta considerată „de bază” indică o creștere de aproximativ 12%, calculată în funcție de formulele teoretice de ajustare a pensiilor. Aceasta este varianta care ar respecta cel mai aproape mecanismul de indexare și care ar aduce cele mai consistente majorări.

Pe de altă parte, există și un scenariu mai prudent, în care indexarea ar putea fi mai mică, situată sub pragul de 10%, cu estimări între aproximativ 7% și 9%. Această variantă este luată în calcul în cazul în care bugetul nu va permite aplicarea integrală a formulei sau dacă apar noi constrângeri financiare.

Diferențele dintre cele două scenarii nu sunt deloc mici și se văd clar în bani. De exemplu, la o indexare de 12%, o pensie de 1.281 de lei ar putea crește cu aproximativ 165 de lei. O pensie de 2.000 de lei ar urca cu circa 240 de lei, în timp ce la 3.000 de lei majorarea ar ajunge la aproximativ 360 de lei. În cazul pensiilor mai mari, de 4.000 de lei, creșterea ar fi de aproape 480 de lei.

Dacă însă s-ar aplica o variantă mai mică, sub 10%, aceste sume s-ar reduce semnificativ, iar pensionarii ar încasa doar o parte din creșterile estimate în scenariul de bază.

Viitorul este incert

În paralel, discuțiile politice continuă, iar surse din sistem susțin că indexarea pensiilor ar putea deveni un subiect important în negocierile pentru formarea și susținerea viitorului guvern. În același timp, economia arată semne mixte, cu unele îmbunătățiri bugetare, dar și cu presiuni constante pe cheltuielile statului.

Totuși, până la o decizie finală, totul rămâne la nivel de calcule și scenarii. Nimic nu este stabilit oficial, iar autoritățile vor analiza situația economică exact în perioada în care se va discuta bugetul pentru 2027.

