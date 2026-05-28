NIBIRU anunță PORC FEST, un weekend dedicat culturii hip hop, muzicii și comunității underground

De: David Ioan 28/05/2026 | 15:59
PORC FEST ajunge la NIBIRU în weekendul 22–23 august 2026 și propune două zile construite în jurul unei culturi care a format generații, a legat prietenii și a creat limbajul unei comunități întregi. Festivalul aduce împreună muzica hip hop, graffiti-ul, energia unei comunități și cultura construită de generații întregi.

Având la bază universul PORC, brandul de haine lansat în 2012 din dragoste pentru cultura hip hop, PORC FEST păstrează spiritul care a crescut natural în jurul acestuia și îl transformă într-un weekend de vară care sărbătorește această lume, pentru publicul care trăiește muzica ca formă de apartenență. În acest context, NIBIRU devine spațiul în care cultura urbană capătă formă fizică, iar comunitatea se întâlnește offline în același ritm pe care îl consumă online, la show-uri și în jurul acelorași puncte de referință.

„Am visat tot timpul să avem propriul festival și în sfârșit îl punem în scenă, un maraton de hip hop de două zile. Alături de noi o să fie mulți artiști și prieteni. Pe mulți îi știți de la Urbanist Sessions, cu mulți am colaborat pe piese, pe alții poate îi descoperiți acum. Am ales NIBIRU pentru că este singurul loc în care putem oferi condiții excelente și artiștilor, și publicului, păstrând prețurile la un nivel accesibil pentru cât mai multă lume. “ – Deliric

Un festival cu ADN urban

PORC FEST  este o continuare firească a unui proiect crescut din cultura urbană și construit pentru oamenii care se regăsesc în ea. De la estetica vizuală la numele de pe afiș, totul păstrează un ton recognoscibil, puternic și cu multă personalitate, cu trimiteri directe la scena hip hop și la energia ei brută. Festivalul păstrează acel mix de libertate, atitudine și comunitate care a definit brandul PORC încă de la început și îl translatează într-o experiență de vară, în mijlocul NIBIRU.

Pentru public, asta înseamnă un spațiu în care nostalgia și prezentul se întâlnesc firesc: oameni care au crescut cu Urbanist Sessions, care încă își aleg muzica cu grijă și care au găsit în cultura urbană un punct comun, indiferent de generație. În același timp, PORC FEST vine cu o energie vizuală intensă, inspirată de street culture, de expresivitatea graffiti-ului și de acel tip de haos controlat care face un festival memorabil.

Line-up-ul anunțat

Festivalul se desfășoară pe parcursul a doua zile, fiecare cu propria atmosferă și cu propria selecție de artiști. Sâmbătă, 22 august, scena PORC FEST îi aduce pe Deliric x Silent Strike, Guess Who, Sami G, Blanco, Ștefan Costea x George Pitariu și Vlad Flueraru.

Duminică, 23 august, publicul îi va vedea pe CTC, El Nino, Maximilian, D.Z.W.S, Lucawts și Tomi Marfa. Împreună, aceste nume conturează un program care mizează pe diversitatea scenei urbane și pe un tip de energie care se construiește mai ales prin familiaritate, conexiune și prezență live.

Despre experiență

Porc Fest își propune să fie mai mult decât un eveniment de weekend: un loc în care muzica devine pretext pentru întâlnire, revedere și apartenență. Pentru un public obișnuit să consume cultura hip hop ca pe un spațiu comun, festivalul funcționează ca o extensie naturală a acestei lumi, cu accent pe atmosferă, pe vibe și pe felul în care oamenii se raportează unii la alții.

NIBIRU completează acest cadru cu infrastructura și contextul unui proiect construit pentru entertainment pe litoral, unde evenimentele nu sunt izolate, ci fac parte dintr-un ecosistem mai amplu de experiențe și comunitate. Astfel, PORC FEST se poziționează ca un moment de întâlnire pentru o cultură care are deja publicul ei fidel și o identitate foarte clară.

Bilete și informații

PORC FEST are loc pe 22–23 august 2026, la NIBIRU, România. Biletele și informațiile despre eveniment sunt disponibile pe porcfest.ro

 

