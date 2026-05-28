Dezvăluiri în cazul triplei crime din Târgu Jiu. Ce a anunțat una dintre victime la poliție înainte de tragedie

De: David Ioan 28/05/2026 | 16:52
Femeia de 83 de ani găsită fără viață în apartamentul din Târgu Jiu ar fi mers la poliție cu o zi înainte de tragedie, potrivit unor date noi apărute în anchetă. Aceasta ar fi reclamat că este amenințată și agresată în mod repetat de fiica ei de 62 de ani, situație care a dus la emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Polițiștii din IPJ Gorj au precizat că victima le-a spus că va locui temporar la o altă adresă, pentru a respecta măsura de protecție. În aceeași discuție, femeia a menționat și comportamentul unuia dintre nepoți, despre care a afirmat că i-ar fi adresat injurii în urmă cu două luni, însă în acest caz nu au fost dispuse măsuri.

Potrivit anchetatorilor, femeia s-a prezentat marți la Poliția Municipiului Târgu Jiu, însoțită de președintele asociației de proprietari.

„În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violenţă în familie şi ameninţare, fiind, totodată, emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva femeii de 62 de ani, fără monitorizare electronică, întrucât victima a motivat că nu se descurcă cu dispozitivele electronice”, a transmis IPJ Gorj.

În momentul în care polițiștii au încercat să îi aducă la cunoștință fiicei ordinul de protecție și obligația de a părăsi locuința, au constatat că aceasta plecase deja și se mutase la o altă adresă din municipiu.

„Aceasta a declarat că va locui pe perioada interdicţiei de a se apropia de mama sa şi de apartamentul în care aceasta are domiciliul”, au mai precizat oamenii legii.

În discuțiile cu polițiștii, femeia de 83 de ani a spus că nu are conflicte directe cu cei doi nepoți, menționând doar episodul cu jignirile primite de la unul dintre ei. Formularul de evaluare a riscului nu a indicat un pericol imediat, iar victima nu a cerut un ordin de protecție împotriva acestora și nici nu a depus plângere.

În seara tragediei, polițiștii și pompierii au fost chemați la apartamentul din Târgu Jiu, unde au găsit trei persoane decedate: femeia de 83 de ani și doi bărbați de 39 și 40 de ani, ambii prezentând urme de violență.

„La faţa locului s-au deplasat, de îndată, echipe operative complexe, formate din poliţişti de investigaţii criminale, criminalişti şi procuror competent, pentru efectuarea cercetării la faţa locului şi stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a transmis IPJ Gorj.

