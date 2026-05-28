Geanina Ilieș a confirmat plecarea de la Antena Stars. Ce a transmis prezentatoarea TV

De: Andreea Stăncescu 28/05/2026 | 16:50
Geanina Ilieș a confirmat oficial plecarea de la pupitrul Știrilor Antena Stars, după ce CANCAN.RO a publicat informații importante despre încheierea colaborării sale cu postul de televiziune. Prezentatoarea, care timp de doi ani a fost una dintre figurile cunoscute ale jurnalului monden, și-a luat rămas-bun de la telespectatori printr-un mesaj publicat în mediul online.

CANCAN.RO a dezăluit că Geanina Ilieș a încheiat contractul cu Antena Stars, iar acum a apărut și confirmarea. (VEZI DETALII AICI) Despărțirea a avut loc discret, fără un anunț oficial făcut în avans. De-a lungul ultimilor ani, Geanina Ilieș a fost una dintre prezențele constante ale postului, fiind apreciată pentru stilul său elegant și pentru modul în care a prezentat știrile mondene. Potrivit informațiilor, locul acesteia ar urma să fie ocupat de Marius Niță, alături de care vedeta a mai prezentat acest format în trecut.

Totuși, plecarea de la Antena Stars nu înseamnă o pauză în cariera sa din televiziune. Surse apropiate susțin că prezentatoarea ar purta deja discuții pentru un nou proiect important, pregătit pentru sezonul de toamnă. Mai exact, numele ei ar fi luat în calcul pentru o producție ceea ce ar putea marca o nouă etapă profesională.

Ce mesaj a transmis Geanina Ilieș

În mesajul transmis fanilor, Geanina Ilieș a vorbit despre experiența trăită la Antena Stars și despre legătura pe care a construit-o cu echipa și publicul. Vedeta a subliniat că plecarea vine din dorința de evoluție și de implicare în proiecte noi, mai ample, lăsând să se înțeleagă faptul că va reveni curând pe micile ecrane.

„Dragii mei,
Așa cum mă știți, aleg să fiu sinceră mereu cu voi. Așa că, aveți dreptul să aflați de la mine prima dată: drumul meu la Antena Stars se încheie aici. Și înainte de orice speculație, să știți că inima și sufletul meu iubesc în continuare acest produs: Știrile Antena Stars. Este locul în care am fost primită cu brațele deschise, este locul în care am întâlnit oameni frumoși și profesioniști. Este locul care va fi mereu un reper în viața mea. Totuși, mereu trebuie să ne dorim să devenim varianta noastră cea mai bună, să creștem, să facem proiecte din ce în ce mai mari. Așa că, azi, spun „La revedere” publicului Antena Stars, dar nu și carierei de jurnalist. Vă mulțumesc pentru toate orele în care mi-ați fost alături și vă promit că ne revedem curând!

A voastră, Geanina!”, a scris Geanina Ilieș pe rețelele de socializare.

