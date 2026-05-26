Ce vor face Gabriela Cristea și Tavi Clonda cu casa din Italia, de fapt. Am aflat planul celor doi soți: „Să ne aducă venituri”

Gabriela Cristea s-a retras din televiziune după mai mulți ani de activitate. Aceasta s-a dedicat familiei, iar speculațiile cu privire la problemele financiare nu au întârziat să apară. Din acest motiv, fosta prezentatoare TV a vorbit deschis despre ocupațiile care îi aduc venituri, dar mai ales despre casa pe care ea și soțul ei o au în Italia.

Gabriela Cristea este una dintre cele mai îndrăgite foste prezentatoare TV din țara noastră. Aceasta a ales să se dedice în totalitate familiei, iar în urmă cu un an a plecat de la cârma emisiunii pe care o modera. De-a lungul timpului, oamenii au vorbit despre situația financiară a familiei sale, iar acum a decis să pună punct speculațiilor. Aceasta a declarat că are mai multe surse de venit, printre care podcastul de pe YouTube la care lucrează în prezent. De asemenea, ea a vorbit și despre casa pe care o deține în Italia și ce va face cu ea.

Ce vor face Gabriela și Tavi cu casa din Italia

Fosta prezentatoare TV este foarte transparentă atunci când vine vorba despre viața sa personală. În plus, a vorbit de mai multe ori despre sursele de venit ale familiei, însă chiar și așa, internauții au continuat să facă speculații. Din acest motiv, Gabriela Cristea a ales să pună capăt zvonurilor neadevărate și a explicat deschis că are mai multe surse financiare. Printre ele se numără podcastul pe care l-a lansat recent, activitățile din mediul online care îi aduc monetizare, dar și casa pe care ea și soțul ei o dețin în Italia.

Ea și Tavi Clonda și-au achiziționat o casă uluitoare în Italia, pe care o amenajează în prezent. Aceasta a declarat că principalul motiv pentru care a făcut o investiție atât de mare este să obțină un profit considerabil.

„Tocmai de aceea am făcut și investiția mare în casa din Italia. Încercăm să facem acolo un B&B mare, un boutique hotel, care să ne aducă niște venituri din care să trăim liniștiți atunci când n-o să mai vrem să muncim”, a spus Gabriela Cristea pentru VIVA.

VEZI ȘI: Gabriela Cristea, adevărul despre ofertele primite după ce a plecat de la Antena Stars. Vedeta a luat o decizie radicală!

Ce ritual are Gabriela Cristea în fiecare dimineață, după ce a slăbit 30 kg? Asta face zilnic