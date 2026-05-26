Cum arată Bianca Lăpuște acum. Soția lui Marius Moga este schimbată radical

Bianca Lăpuște și Marius Moga au avut o apariție rară în lumina reflectoarelor, după ce au fost nașii de cununie ai baronesei Nicoleta Scarlat și ai lui Răzvan Vasile. Evenimentul elegant a avut loc în weekend, la Palatul Știrbei, redeschis special pentru această nuntă, deși se află în plin proces de restaurare.

Marius Moga și Bianca formează unul dintre cele mai discrete și stabile cupluri din showbizul românesc. Sunt căsătoriți de peste un deceniu și au împreună o fiică, Maria Elisabeta, în vârstă de 10 ani. De-a lungul timpului, cei doi au preferat să își țină viața personală departe de atenția publicului și participă foarte rar la petreceri sau evenimente mondene.

Prezența Biancăi Lăpuște a atras imediat atenția, mai ales că fosta reporteriță TV apare foarte rar la evenimente mondene. Soția lui Marius Moga a ales o rochie lungă, roșie, cu un croi simplu și elegant, care i-a evidențiat silueta. Părul coafat în bucle lejere și machiajul discret i-au completat apariția rafinată, iar imaginile de la eveniment au fost rapid apreciate de fani.

Nici Marius Moga nu a trecut neobservat la eveniment, artistul alegând o ținută elegantă și clasică. Acesta a purtat un costum negru, asortat cu o cămașă albă, un papion vișiniu și pantofi negri, completând perfect apariția sofisticată alături de soția sa.

Nunta celor doi a avut loc la Palatul Știrbei

La nunta prietenilor lor, cei doi au avut rolul de nași, semn al relației apropiate pe care o au cu mirii. Ceremonia religioasă a avut loc la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o Zi și a fost oficiată de părintele Vasile Ioana, iar petrecerea a continuat apoi la Palatul Știrbei, în prezența a aproximativ 250 de invitați.

Nunta a fost organizată într-un decor spectaculos, cu accente elegante și atmosferă de poveste. Locația a fost pregătit special pentru eveniment, chiar dacă locația se află încă în renovare, iar invitații s-au bucurat de un cadru exclusivist. Baronessa Nicoleta Scarlat a purtat o rochie sofisticată, iar petrecerea a continuat până târziu în noapte, cu muzică live, momente emoționante și numeroși invitați din lumea mondenă.

Sursa foto: Facebook – Răzvan Vasile

