Cum s-au îmbrăcat influencerii la Gala Elle 2026. De la jeanșii bunicii la outfituri fistichii. Ținutele la control!

Fashion-ul a devenit la gala Elle New Media Awards 2026 un adevărat performance. De la primele apariții, glamourul s-a intersectat cu zona futuristică, iar în acest fel au oferit un spectacol de neuitat. Vedetele, influencerii și personalitățile din media și-au arătat creativitatea într-un concept future cu accente retro, un contrast puternic, dar bine definit. Ținutele au depășit zona clasică de red carpet și s-au transformat în adevărate declarații de stil, unde fiecare detaliu a fost gândit ca parte dintr-o poveste vizuală spectaculoasă. De la volume dramatice și siluete sculpturale, până la dantelă romantică reinterpretată modern, invitații au demonstrat că moda poate deveni artă, spectacol și identitate în același timp. CANCAN.RO a fost prezent la eveniment și vă prezintă cele mai spectaculoase ținute.

Decorul serii a devenit scena perfectă pentru o paradă spectaculoasă de stil, atitudine și imaginație. Tema a fost „Enchanted Garden- Something old- Something future”, destul de ofertantă, iar vedetele și personalitățile din media au profitat de ea. Au avut apariții care au combinat eleganța retro cu estetica futuristică, creând în acest fel un contrast puternic, sofisticat și perfect echilibrat.

Piesele purtate de vedete și influenceri au avut o energie aproape teatrală, iar unii invitați au tratat gala ca pe un podium internațional, mizând pe volume dramatice, texturi metalice, accente vintage reinterpretate și detalii couture.

Ținuta de mai sus a fost una dintre cele mai apreciate apariții ale serii, fiind o declarație de desing conceptual, inspirată din sculpturile lui Brâncuși, unde minimalismul dramatic întâlnește avangarda couture. Silueta monocromă, construită impecabil în jurul contrastului alb-negru, transformă apariția într-un exercițiu de arhitectură vestimentară. Formele geometrice adaugă volum, ritm și teatralitate, amintind de estetica futuristă a anilor `60 reinterpretată într-o manieră contemporană.

Mergem mai departe la un alt outfit care a atras numeroase priviri este cel al Mariei Zvinca. A purtat o ținută all-white, un look care trimitea către estetica boho-romantică a anilor `70, combinată cu influențe victoriene și fairycore reinterpretate modern. Dantela amplă, transparențele delicate și pantalonii fluizi cu volum amintesc despre acea perioadă, iar mânecile minimalistă dau aspectul future, îmbinând perfect cele două etape.

Corsetul metalic auriu funcționează ca piesa centrală a întregului look: pare turnat direct pe corp, ca o armură contemporană. Are ceva între haute couture și futurism gotic, iar reflexiile aurii creează impresia de forță și vulnerabilitate în același timp. Decolteul organic, aproape lichid, face ca piesa să pară vie, nu doar purtată.

Contrastul cu fusta amplă din tulle negru aduce dramatism și mișcare.

O altă apariție surprinzătoare a serii a fost a designerului Beatrice Lianda Dinu. Aceasta a optat pentru un look dark couture artistocracy, o ținută cinematică. Baza lookului este rochia neagră, fluidă , construită pe tansparențe și texturi delicate. Materialele vaporoase și mânecile ample din tull brodat creează o mișcare teatrală, iar corsetul texturat echilibrează fluiditatea rochiei.

