Cele mai stânjenitoare și extravagante apariții de la Met Gala 2026. Ținutele care au produs hohote de râs printre internauți

Ca în fiecare an, Met Gala a fost un adevărat spectacol al ținutelor, multe dintre vedetele care au participat mizând pe alegeri spectaculoase. Dar ediția din 2026, construită în jurul temei „Fashion Is Art”, a demonstrat încă o dată că nu toate experimentele stilistice sunt și reușite.

Dincolo de ținutele apreciate, covorul verde, reinventat anul acesta ca o grădină simbolică, a fost dominat și de apariții considerate bizare, incomode sau pur și simplu greu de înțeles.

Pentru multe vedete, interpretarea temei a dus la alegeri extrem de teatrale. Accesoriile au jucat un rol central, iar măștile și headpiece-urile spectaculoase au devenit rapid un trend dominant. De la fețe acoperite complet până la structuri futuriste sau simbolice, unele look-uri au fost percepute mai degrabă ca instalații artistice decât ca ținute care ar putea fi purtate în viața de zi cu zi, scrie Yahoo.

Cele mai criticate ținute de la Met Gala 2026

Un exemplu care a atras imediat atenția a fost apariția lui Bad Bunny, care a ales o transformare radicală cu machiaj de îmbătrânire, stârnind reacții împărțite între admirație și confuzie. În aceeași zonă a experimentului dus la extrem s-au încadrat și alte vedete care au mizat pe efectul „șoc”, dar au ajuns să fie percepute ca exagerate.

Unele vedete au fost criticate nu pentru alegeri extravagante, ci dimpotrivă, pentru lipsa de curaj. Ashley Graham, de exemplu, a purtat o rochie nude semnată Di Petsa, considerată elegantă, dar prea discretă pentru un eveniment care celebrează creativitatea extremă.

Pentru alții, problema nu a fost lipsa de ambiție, ci execuția. Olivia Wilde, de exemplu, a atras atenția cu o rochie Thom Browne, dar detaliul tip „colivie” a fost perceput ca fiind dificil de înțeles și insuficient integrat în ansamblu.

Și Patrick Schwarzenegger a fost inclus pe lista criticilor, cu un outfit negru stratificat excesiv, în timp ce alte apariții au fost descrise ca fiind „prea încărcate” sau lipsite de coerență vizuală.

Printre cele mai comentate apariții s-a numărat cea a lui Kim Kardashian, care a purtat un body portocaliu cu aspect de plastic, combinat cu o fustă din piele — o asociere considerată nepotrivită și incoerentă.

De asemenea, Ben Stiller a surprins printr-un costum în culorile echipei New York Knicks, o alegere considerată complet în afara contextului unei gale dedicate modei ca formă de artă.

Alte vedete au fost criticate pentru că au mers prea departe în direcția opusă. Cardi B sau A’zion au fost considerate „copleșitoare” din punct de vedere vizual, în timp ce Serena Williams a purtat o ținută descrisă mai degrabă ca un costum decât ca o creație de gală.

Karlie Kloss, cu o rochie inspirată de o floare (allium), și Sarah Pidgeon, într-un set Loewe considerat previzibil, au completat lista aparițiilor care nu au reușit să impresioneze.

Internetul a reacționat imediat

Pe lângă reacțiile criticilor de modă, și internetul a avut o contribuție majoră la amplificarea discuțiilor despre „cele mai slabe apariții” de la Met Gala 2026. Pe rețelele sociale, utilizatorii au comentat intens ținutele considerate prea literale, exagerate sau pur și simplu greu de înțeles, iar multe dintre apariții au devenit rapid meme-uri virale. În special pe platforme precum X și Instagram, publicul a împărțit look-urile între „geniale” și „de neînțeles”, uneori în doar câteva minute de la apariția vedetelor pe covorul roșu.

În același timp, s-a remarcat și o tendință de polarizare puternică: aceleași ținute au fost interpretate complet diferit în funcție de utilizatori. Dacă unii au apreciat curajul artistic și interpretarea neconvențională a temei, alții au criticat lipsa de coerență sau excesul de conceptualizare.

CITEȘTE ȘI:

Gala Met 2026. Care au fost cele mai bine îmbrăcate vedete, dar și dezamăgirile serii

Apariția care a băgat internetul în ceață la Met Gala 2026. Celebra artista a apărut după 4 ani complet schimbată!