Motivul real pentru care Connect-R e singur de 8 ani, după divorțul de Misha: ”Îmi asum asta!”

Connect-R este singur de ani de zile, după ce a divorțat de mama fetiței lui, Misha. Acesta se ocupă în prezent de creșterea micuței, fiind foarte implicat, dar și de cea mai mare pasiune a lui: muzica. Recent, artistul a vorbit despre o posibilă viitoare relație și ce crede despre căsătorie.

Connect-R este unul dintre cei mai apreciați și ascultați artiști din România în acest moment. Cariera sa de succes a fost amplificată de proiectul pe care l-a început anul trecut împreună cu Smiley și Alex Velea. De curând, a povestit în cadrul unui interviu ce crede despre căsătorie, însă pare că nu este încă pregătit pentru asta.

Ce spune cântărețul despre o nouă relație

Connect-R și Misha au divorțat acum mulți ani. Deși părea o căsnicie stabilă, lucrurile nu au fost așa roz în căminul lor conjugal. Cu toate acestea, au menținut o relație de prietenie și respect, mai ales că o au împreună pe Maya, fetița lor. Artistul se implică activ în creșterea ei, dar nu neglijează nici cariera. De-a lungul anilor a lansat numeroase piese, care au devenit rapid hituri. Mai mult decât atât, anul trecut i-a impresionat pe fani cu piesele făcute în colaborare cu Smiley și Alex Velea.

Totuși, pe plan sentimental, bărbatul spune că se simte foarte bine singur în momentul de față. A recunoscut că nu are pe nimeni și nici nu își dorește încă o relație. Pe de altă parte, lasă totul la voia lui Dumnezeu și nu s-ar opune dacă ar întâlni femeia potrivită.

Nu am pe nimeni și nici nu simt nevoia, nu am nevoie de nimeni în viața mea acum. Nu știu mai târziu, habar n-am… Viața poate să te surprindă, într-adevăr, nu zic că nu, dar deocamdată nu simt nevoia și acest „deocamdată’ are 8 ani în spate. Nu știu dacă o să se mai schimbe ceva vreodată. Habar n-am, Dumnezeu știe… Dar nu, nu am pe nimeni în viața mea, a povestit Connect-R pentru VIVA!.

De asemenea, acesta a vorbit despre căsnicie. Cântărețul a explicat că nu mai crede în ea și nu s-ar mai căsători.

Nu mai cred în căsătorie pentru mine. Recunosc, sunt și o fire ușor egoistă, adică nu-mi place să fiu cicălit sau să-mi spună cineva unde să-mi pun pantofii sau de ce am bluza nu știu unde… Nu mai cred în căsătorie pentru mine, căsătoria e o construcție grea, numai pentru oameni cu mult curaj. Eu am o fire ușor egoistă, îmi asum asta, probabil de-aia sunt și singur, dar mie îmi convine așa, a mai adăugat el.

