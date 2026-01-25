Acasă » Exclusiv » Connect-R n-a rezistat tentației și și-a făcut pofta. A început anul cu mici plăceri vinovate

De: Adrian Vâlceanu 25/01/2026 | 23:40
Ștefan Mihalache, nume de scenă Connect-R, a luat o pauză după cântările la târgurile de Crăciun. Cântărețul în vârstă de 44 de ani începe anul ca mai toți românii, cu rezoluții pe sănătate și mai ales pe mâncare sănătoasă. Cel puțin așa reiese din imaginile surprinse de CANCAN.RO.

Connect-R e la o băcănie cu produse românești pe bază de lactate și nu numai. E clar că vrea nu doar să ajute economia națională și micii producători, ci și să-și premieze corpul cu niște calorii de calitate. Și probabil deloc întâmplător s-a dus la Milk.ov în preajma aniversării Micii Uniri, 24 ianuarie. N-are cum să nu te inspire atâtea emisiuni cu imnul național, cu Hora Unirii și alte cântece patriotice. O fire de artist cum e Connect-R sigur a fost influențată.

Connect-R a cedat tentației

Vestimentar, Connect-R n-a mers full option de Mica Unire, nu e tocmai în costum popular. Are într-adevăr niște ițari de flanelă pe el, de culoare gri deschis, cu hanoracul peste pulpe, cum purtau strămoșii noștri inclusiv pe Columna lui Traian.

Deasupra, Connect-R rupe filmul și poartă o căciulă roz. În rest, e pe tonuri de argintiu și gri, foarte potrivite cu vremea hibernală. Șosetele albe și pantofii sport de culoare neagră sunt tot în spiritul tradițiilor românești, pentru că vedem atâția români purtând această combinație în public.

Connect-R a dat moda la magazin

La capitolul bijuterii, artistul nu poartă decât un ghiul discret de aur la mâna stângă, în care mai ține și o pungă de pișcoturi. Poate că vrea să se premieze cu un tiramisu de casă pentru că a fost atât de cuminte pe începutul acesta de an, cu mâncare sănătoasă și tradițională.

Connect-R ascultă muzică și probabil și podcasturi. De aceea, e normal să-l vedem cu căști din acelea old school, cu fir, nu wireless. Probabil că nu vrea să rămână fără baterie în mijlocul Simfoniei a șaptea de Anton Bruckner, sub bagheta lui Sergiu Celibidache, sau ce ascultă el de obicei, un podcast despre cele mai frecvente erori gramaticale în limba română curentă.

Ochelarii de vedere nu sunt deloc un moft pentru Connect-R, cum poartă alții ca să se dea interesanți. El chiar are nevoie să vadă în jurul său, mai ales că are și intenții sportive. Mai precis, după ce apucă bine punga cu produse de la băcănie, dă un iureș în pas alergător și se face nevăzut printre blocuri. E primul român care chiar își respectă rezoluțiile ca la carte. Face și sport, nu se preocupă doar de regimul alimentar. Nu e deloc de mirare că artistul are și acum, la 44 de ani, o siluetă de fotbalist român. Cu un pic de burtică.

