De: Maria Iancu 25/01/2026 | 23:20
Diana Stejereanu i-a luat telefonul la control. Sexy-antrenoarea de la Neatza, imposibil de ignorat în blana XXL
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Diana Stejereanu, una dintre cele mai energice prezențe de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, știe clar cum să atragă privirile. De această dată n-ați fi recunoscut-o prea ușor pentru că ținuta a fost cea care a ieșit în evidență și o să înțelegeți imediat despre ce vorbim. CANCAN.RO a surprins-o pe antrenoare într-o misiune extrem de importantă: verificarea antentă a telefonului, pentru că, nu-i așa, nimic nu e mai serios pe gerul acesta decât să vezi dacă șoferul de Uber mai are 5 minute sau 10 până ajunge la tine. 😂😂😂

Diana Stejereanu este una dintre cele mai fresh și energice prezențe de la Antena 1. Dimineața îi pune pe telespectatori la treabă, cu zâmbetul pe buze, dar viața ei nu este doar despre disciplină și sport, ci și stil, atitudine și apariții care se văd de la o poștă. Iar când spunem „de la o poștă”, chiar nu exagerăm.

Diana Stejereanu a făcut senzație la ieșirea din Uanderful

CANCAN.RO a surprins-o pe vedetă în fața localului Uanderful, într-o ținută care părea pregătită pentru o expediție în Siberia, nu pentru o simplă ieșire în oraș. Diana a îmbrăcat o blană atât de mare și pufoasă, încât, a fost foarte greu de reperat. Pe dedesubt, vedeta a mers pe clasic: o rochie neagră scurtă, pantofi cu toc și o geantă mică, elegantă, cu lanț auriu.

În imagini, vedeta apare alături de un bărbat, iar la un moment dat își îndreaptă atenția spre telefonul acestuia. Dar să fie clar, nu a fost vorba de nicio scenă de gelozie. Nicidecum.Diana voia doar să vadă când ajunge Uberul. Pentru că, dacă există un lucru care pune pe jar pe oricine, fie că e vedetă sau om obișnuit, acela este aplicația care îți spune „șoferul e aproape”, dar aproape durează, de fapt, o eternitate.

Concentrată, Diana Stejereanu a studiat traseul mașinii, în timp ce blana ei uriașă părea că poate ține piept la orice ger mai puțin minutelor în care mașina a întârziat. 😂😂

În cele din urmă, Diana Stejereanu a coborât scările fără grabă, relaxată că mașina o aștepta deja în fața localului și, în sfârșit, urma să scape de frig și să intre la căldură.

