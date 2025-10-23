Smiley, „șoferul personal” al lui Connect-R! Detalii neștiute despre fostul soț al Mishei: artistul a spus-o fără rețineri

Surpriză totală la avanpremiera filmului „Cursa”! După ani buni de prietenie și colaborări, încă mai aflăm detalii neștiute despre Smiley și Connect-R! Cu ocazia evenimentului organizat de Codin Maticiuc, CANCAN.RO a descoperit că soțul Ginei Pistol și faimosul Relu Ștefan nu sunt doar colegi de breaslă, ci și… „șef” și „angajat”! Mai exact, Smiley are o sarcină în plus: este și „șofer personal”. Culmea, nu? Citiți și vă convingeți!

Mulți dintre invitații filmului „Cursa” sunt pasionați de mașini și curse, dar mai puțin…Connect-R! După o zi lungă de stat în studio, artistul a venit împreună cu prietenul lui, Smiley, la eveniment. Știți cum se spune: „Extremele se atrag”! Andrei, un mare pasionat al automobilelor, iar Relu Ștefan nu are nici măcar…permis de conducere! Cu siguranță, detaliul acesta nu îl știați! Iar în unele cazuri, Smiley mai „face și pe soferul”! Declarațiile celor doi le găsiți în exclusivitate pentru CANCAN.RO mai jos!

Smiley, „șoferul personal” al lui Connect-R

Smiley și Connect-R și-au făcut simțită prezența la evenimentul filmului „Cursa”. Cei doi au oferit detalii neștiute pentru CANCAN.RO despre prietenia și colaborarea lor. Motivul pentru care fostul soț al Mishei nu dorește să aibă permis de conducere este bizar!

CANCAN.RO: Sunteți prezenți la filmul „Cursa”, deci să înțeleg că sunteți pasionați de mașini.

Connect-R: Eu? Cel mai pasionat! N-am carnet de conducere. Nu am avut niciodată. Mai merg și eu cu Smiley! Nu vreau să dau de carnet. Nu îmi trebuie. Sunt un tip comod.

CANCAN.RO: Și Smiley e un șofer bun? Te simți bine în mașina lui?

Connect-R: Da, da, da! Foarte bine!

Smiley: Nuuu! Am mers încet. Eu nu prea merg cu viteză…Doar ocazional. Nu depășesc limita de viteză în oraș. Pe autostradă, din când în când.

Adevărul despre trio-ul de excepție: Smiley, Connect-r și Alex Velea

Smiley, Connect-R și Alex Velea au dominat scena muzicală a anilor 2000, fie prin piese solo, fie prin colaborări care au devenit hituri ale acelei perioade de glorie. Abia în 2025, cei trei artiști și-au unit forțele pentru prima dată într-o formulă completă, iar acum urmează să lanseze primul lor album împreună! Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO am aflat cine a venit cu ideea proiectului, dar și cât timp i-a trebuit pentru a le propune colegilor de breaslă să colaboreze împreună.

CANCAN.RO: Mă bucur să vă văd din nou împreună, mai ales în piese. Ați reînceput colaborarea. Cum s-a întâmplat?

Smiley: E prima oară când colaborăm toți trei, adică eu, Connect-R și Alex Velea, pe piese. Acum e prima oară. Nu reluăm o colaborare. Iar acum de la studio venim, pentru că terminăm albumul.

CANCAN.RO: Câte piese mai înregistrați?

Smiley: Cel puțin încă pe atâtea!

CANCAN.RO: Cum v-a venit ideea să faceți acest trio?

Smiley: Mi-a venit mie ideea într-o zi liniștită și a durat vreo 2 ani până le-am zis și lor.

Connect-R: Așa e, da! Deci, trebuie să veniți pe 13 februarie la Romexpo. Acolo vom lansa albumul.

Smiley: Albumul, fizic, îl puteți lua de la concert. Pe 13 februarie avem singurul concert împreună, toți 3. Vom avea ocazia să cântăm toate piesele de pe album împreună, dar și piese mai vechi pe care le avem separat și împreună.

Connect-R: O să cântăm piesele de pe album, în principal, pentru că sunt extraordinar de frumoase și nu le știți! Le veți auzi doar dacă veniți la concertul nostru!

