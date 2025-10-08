Connect-R a creat un hit, dar a stârnit şi reacții “fierbinți”! Vlăduța Lupău, enervată la culme de piesa care a făcut valuri în toată țara!

Ne-am obișnuit ca celebrul artist Connect-R să scoată hit după hit, dar una dintre piesele lui au enervat-o la culme pe Vlăduța Lupău. Melodia pe care a lansat-o în urmă cu 6 luni a strâns aproape 4 milioane de vizualizări, iar maneliștii au „împrumutat-o”, iar acum o cântă în stilul lor propriu la fiecare eveniment. Mai pe scurt, creația lui Connect-R a ajuns la urechile tuturor, în diferite stiluri muzicale, așa cum s-a întâmplat și cu piesa „Lasă-mă să te ating”. Vlăduța, nu prea încântată de textul artistului, a făcut public un videoclip în care îi cântă în mod ironic piesa. Artistul a oferit declarații exclusive pentru CANCAN.RO despre reacția interpretei de muzică populară.

Florin Salam, Costel Biju și Luis Gabriel sunt doar câțiva dintre artiștii de muzică de petrecere care au reinterpretat piesa lui Connect-R. Publicul s-a arătat încântat de prestația lor la evenimente, așa că piesa a rămas în repretoriu și este cântată la nunți, botezuri, cumetrii, cum s-ar zice…Dar Vlăduța Lupău a fost cam „zgâriată” pe urechi când a auzit textul. Ce-i drept, în refren există un apelativ folosit de mulți români, însă…nu a fost pe gustul artistei, așa că nu s-a abținut și a postat un videoclip în care erste destul de ironică la adresa…piesei!

Vlăduța Lupău, înțepături la adresa lui Connect-R

Dacă deschideți rețelele de socializare, există șanse foarte mari să vă apară piesa lui Connect-R reinterpretată de maneliști celebri, precum Florin Salam sau Costel Biju, pentru că, da, a devenit virală! La propriu. Iar una dintre persoanele care au avut un feedback negativ este Vlăduța Lupău, nefiind mulțumită de termenul din refren, care, pentru multe persoane, poate părea a fi o jignire.

„Nu pot să înțeleg piesa asta cum vine cântată la nuntă. De ce să cânți piesa asta? Nu-mi place, nu-mi place!”, spunea Vlăduța Lupău în timp ce fredona melodia.

Contactat de CANCAN.RO, Connect-R a oferit declarații despre „înțepăturile” primite de la colega sa de breaslă, Vlăduța Lupău. Obișnuit cu anumite comentarii negative din online, artistul subliniază că respectă opiniile fiecărei persoane:

„Nu am văzut ce a postat Vlăduța, dar dacă e așa, fiecare persoană este unică și are dreptul la o părere. Nu mă preocupă și nici nu urmăresc genul ăsta de videoclipuri. Suntem ființe unice, fiecare are păreri și nu mă deranjează. Eu nu am păreri de genul ăsta, nu mă interesează ce face altcineva. Pe mine mă preocupă alte lucruri.”, a declarat Connect-R pentru CANCAN.RO

