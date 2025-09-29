Acasă » Exclusiv » Florin Salam își spală păcatele în fața soției! A dat un “buf” de 700.000 €, iar acum… „Regele manelelor” s-a “lepădat” de cazinou!

Florin Salam își spală păcatele în fața soției! A dat un “buf” de 700.000 €, iar acum… „Regele manelelor” s-a “lepădat” de cazinou!

De: Delina Filip 29/09/2025 | 23:40
N-aduce anul ce aduce Florin Salam! Nu este un secret pentru nimeni că cel mai cunoscut cântăreț de la noi din țară este „omul surprizelor”, fie ele plăcute sau nu. După ce a avut o perioadă tulbure, cu multe datorii acumulate, ba din cauza evenimentelor unde nu s-a prezentat, ba din cauza viciilor sale, acum artistul a decis să schimbe foaia! După ce s-a „curățat” la cazinouri de milioane de euro, s-a certat cu soția din cauza pierderilor uriașe acumulate și și-a „pierdut” mașinile, Regele manelelor vrea să își revină! A luat o decizie șoc, însă nu înainte de a mai păși o dată, de două ori în cazino! Doar că..de data aceasta lucrurile au luat o cu totul altă întorsătură! CANCAN.RO are detalii de ultim moment!

Nu încape niciun dubiu că Florin Salam, pe cât este de talentat și muncitor, pe atât este de atras de câștiguri rapide. O bună perioadă a jonglat între jocurile de noroc, împrumuturile la cămătari și neprezentarea la evenimente, astfel că, implicit a ajuns să aibă numeroase probleme. După ce a lăsat mașinile „amanet” Duduienilor (vezi aici povestea pe larg)  și era la un pas să fie „liber de contract” după ce Roxana Dobre a decis să plece din casa în care locuiau împreună (aici detalii), Regele s-a scuturat și… a pășit drept în cazino! Doar că, de data aceasta, a ieșit învingător și este decis să își „spele” toate păcatele!

Florin Salam își spală păcatele în fața soției! Iată ce decizie a luat

Sursele CANCAN.RO au aflat pașii pe care i-a făcut Florin Salam în ultimele zile pentru a se reface. În urmă cu câteva zile, Florin Salam abia ce terminase un eveniment și a decis să își facă plăcerile, ca aproape de fiecare dată. A intrat în cazino, acolo unde a jucat până dimineața banii câștigați la cântare. Numai că, dacă alte dăți pleca de acolo cu coada între picioare, de această dată a câștigat 500.000 de euro! A plecat din cazino cu portofelul burdușit, dar cu dorința de a reveni.

Florin Salam s-a confruntat cu numeroase probleme în ultimii ani
Florin Salam vrea să își revină! A luat o decizie radicală

Nici bine nu au trecut câteva zile că la începutul weekendului, manelistul s-a prezentat din nou în cazino.Dacă în mod normal, Regele FS intra în astfel de locuri, în special cel din hotelul Marriott, după o seară de petreceri, unde se acumulează oboseală, dar și alcool, vineri Florin Salam a intrat în cazino pe la orele amiezii. Calm, lucid și cu un scop bine definit în minte, manelistul a dat lovitura, din nou. Norocul a fost de partea lui și de această dată, iar cântărețul a plecat pe la miezul nopții cu buzunarele doldora de bani. A reușit, și de această dată să câștige 200.000 de euro. Dar surpriza abia acum vine!

Regele, înscris pe blacklist

După multă vreme în care a avut ghinion, lui Florin Salam i-a surâs norocul. Însă, manelistul știe că norocul ți-l mai faci și cu mâna ta, astfel că este decis să lasă în urmă viciile. Și nu o spune doar așa de formă, ci a luat atitudine. Sursele CANCAN.RO au aflat că Florin Salam s-a prezentat la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) pentru a se înscrie pe blacklist! Da, ați citit bine! Manelistul este decis să nu mai pășească niciodată în cazinouri, asta pentru că orice persoană este înscrisă pe acea listă (benevol sau nu), are strict interzis să intre în orice cazino din țară.

Decizia pe care a luat-o Florin Salam o va bucura pe Roxana Dobre Sursa Foto: CANCAN.RO
Decizia pe care a luat-o Florin Salam o va bucura pe Roxana Dobre Sursa Foto: CANCAN.RO

O decizie surprinzătoare, dar care cu siguranță îi va aduce multe beneficii și îi va reface relația cu soția lui. Așa cum știm deja, Roxana Dobre a fost foc și pară pe soțul ei după ce în repetate rânduri a pierdut banii la jocurile de noroc. Ba chiar, a părăsit pentru o perioadă locuința conjugală (aici detalii). Acum însă, poate să respire ușurată căci soțul ei a decis să își spele păcatele. Și, ca să vedeți că este om serios și se ține de treabă, imediat după asta și-a onorat un eveniment important. Este vorba despre botezul nepoatei lui Costel Caran, acolo unde Florin a fost invitat să facă ce știe mai bine: să întrețină atmosfera cu muzica sa!

