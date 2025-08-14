Florin Salam, încolţit de cămătari a rămas fără Rolls-Royce şi Bentley. Jocurile de noroc l-au ruinat pe „Regele manelelor”

Florin Salam are, fără doar și poate, o viață complicată! Sigur că este Regele cântăreților de manele, cel mai cunoscut și apreciat dintre toți, ar spune unii, însă de multe ori se aplică și reversul medaliei, asta atât din cauza mediului în care trăiește, dar și a lucrurilor mai puțin corecte pe care le face! Pe lângă țepele pe care le-a dat în trecut oamenilor și datoriile acumulate, manelistul este mare amator de jocuri de noroc! A pierdut în cazinouri sume exorbitante și soluția de avarie l-a făcut să ajungă într-o situație disperată! Și-a pierdut atât Rolls-Royce-ul cât și Bentley-ul pe care i-l făcuse cadou Roxanei Dobre, iar acum este încolțit de cămătari. CANCAN.RO are informații exclusive!

Florin Salam are, din nou, probleme! Manelistul nu se poate abține să nu își facă plăcerile, iar plăcerile lui costă! Vă reamintim că pentru o simplă seară de distracție, Regele FS a plătit 1.200.000 de euro! Desigur că, banii îi recuperează datorită talentului său, doar că, o bună perioadă, cântărețul nu s-a mai prezentat pe la evenimente. Și, întotdeauna soluția de avarie au fost banii împrumutați. Și sumele exorbitante de la cine să le ia dacă nu de la cămătari?! Și uite așa, Florin Salam a ajuns să aibă, pentru a nu știm câta oară probleme serioase!

Florin Salam, încolțit de clanurile interlope!

Se spune că nicio datorie nu rămâne neplătită, iar în lumea interlopă această vorbă este cum nu se poate mai adevărată. De data aceasta, „victima” cămătarilor a fost Florin Salam. Povestea începe în urmă cu o lună, atunci când Regele a reușit după o perioadă în care și-a mai revenit cu evenimentele să își recupereze Bentleyul Bentayga pe care i-l cumpărase Roxanei de la cămătari. Mașina se afla la Duduieni, care știm că l-au terorizat pe manelist și pe alți colegi de breaslă o bună perioadă.

Dar să revenim la prezent. Fericit că a reușit să-și recupereze mașina și că Betty l-a ascultat (n.r. știm că fata lui Salam a divorțat de Cătălin și este într-o relație cu Roberto), i-a dat ei mașina o perioadă….scurtă. Cinci zile a apucat Betty să se bucure de luxoasa mașină, că tăticul ei a fost nevoit să i-o ia înapoi. De ce? Ați intuit bine! FS a avut, din nou, nevoie de bani rapid!

Soluția de avarie a fost, ca de fiecare dată, împrumutul de bani cu camătă. Așadar, le-a dat înapoi mașina interlopilor pentru suma de 100.000 de euro. De ce doar atât, vă întrebați, în condițiile în care mașina depășește un sfert de milion de euro?! Pentru a o recupera cât mai repede, spun sursele noastre.

Bentley-ul Bentayga și Rolls-Royce-ul artistului, în posesia cămătarilor

Mai mult, vă spuneam că, în urmă cu trei luni, Florin Salam a reușit să piardă la cazino suma de 500.000 de euro. Celebrul cântăreț a căutat să recupereze banii repede și a apelat la cămătari. Dar, pentru că și-a învățat lecția din trecut, soțul Roxanei Dobre s-a împrumutat la cei din familia Văncică.

Așa cum știm deja, manelistul a cântat la mai toate evenimentele celebrilor interlopi, iar relația dintre ei este cordială. Dar, știți cum se spune, frate, frate, dar brânza-i pe bani. Așadar, FS le-a lăsat interlopilor „amanet” Rolls-Royce-ul. În plus, cei din familia lui Fane Văncică, mai exact vărul lui, i-a cerut și dobândă artistului pentru banii împrumutați. Rămâne de văzut dacă va reuși Regele FS să iasă din această încurcătură curând!

