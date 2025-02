Vlăduța Lupău, victima unui designer! Cântăreața a răbufnit: „Cumva lumea să înțeleagă că eu ‘m-am folosit de munca ei’”

Vlăduța Lupău este victima unui designer. Vedeta răbufnit și a povestit întreaga întâmplare pe rețelele de socializare. Mai mult, această situație a ajutat-o să tragă o concluzie: va fi mult mai atentă la colaborările cu diverse persoane.

Deși este cunoscută pentru energia sa pozitivă și pentru postările pline de entuziasm, Vlăduța Lupău și-a surprins fanii cu un mesaj dur publicat pe rețelele de socializare. Cântăreața a vorbit despre o situație neplăcută în care un designer ar fi încercat să o defăimeze, sugerând că s-ar fi folosit de munca acestuia fără să ofere recunoaștere.

CITEȘTE ȘI: Ce diferență de vârstă este între Vlăduța Lupău și Adi Rus. Cu câți ani e mai mare artista, de fapt

Vlăduța Lupău susține că, deși nu mai colaborează cu designerul respectiv de cinci ani, acesta a început recent să facă declarații negative despre ea, încercând să o pună într-o lumină nefavorabilă. Totul ar fi pornit de la o bluză pe care artista a purtat-o recent la o emisiune, o piesă vestimentară care ar semăna cu o creație oferită de designerul respectiv în urmă cu mai mulți ani.

Artista explică faptul că, la vremea respectivă, și-a făcut datoria față de designer, promovând creația pe conturile sale de socializare. Cu toate acestea, designerul ar fi preluat acum o postare mai veche și un mesaj privat dintre cei doi, omițând intenționat detalii esențiale pentru a lăsa loc de interpretări greșite.

„Zilele trecute, am fost la o emisiune și am purtat o ținută. Prin postările mele din story-uri, v-am lăsat o bluză „asemănătoare” și NU am spus niciodată că acea cămașă era de pe Trendyol! Am pus doar linkuri spre cămăși asemănătoare și blugii pe care i-am purtat. În realitate, cămașa a fost un cadou pe care l-am primit în 2020 de la un designer. Atunci, în 2020, am postat-o, am etichetat-o și i-am oferit vizibilitate. Iar ea mi-a confirmat lucrul aceasta atunci. Mi-am făcut datoria față de ea în acel moment, așa cum am procedat mereu în colaborările mele”, a scris Vlăduța Lupău pe Instagram.