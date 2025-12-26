Cum pot rămâne pensionarii din România fără pensii. Greșeala care îi poate costa scump

Tot mai mulți pensionari din România riscă să rămână fără banii de pensie din cauza unor escrocherii care se extind rapid, în special în mediul rural. Vulnerabilitatea persoanelor în vârstă și încrederea acordată unor persoane aparent de bună-credință îi transformă în ținte ușoare.

Experții atrag atenția că una dintre cele mai periculoase greșeli este aceea de a permite altcuiva să semneze în locul lor documente oficiale, o practică ce poate duce la pierderi financiare greu de recuperat.

Cum pot rămâne pensionarii fără pensii

Fenomenul furturilor din pensii a devenit tot mai prezent în ultimii ani. Escrocii folosesc metode variate, însă cea mai eficientă rămâne câștigarea încrederii pensionarilor.

După ce se creează o relație aparent prietenoasă, urmează momentul în care banii sunt sustrași, fie prin falsificarea semnăturilor, fie prin manipularea cupoanelor de pensie.

Un caz recent arată cât de ușor pot fi păgubiți pensionarii. Un șef de oficiu poștal a profitat de poziția sa și de încrederea comunității pentru a fura bani direct din pensiile oamenilor.

„Într-o primă etapă, inculpatul și-a însușit 1.156,41 lei din gestiunea oficiului poștal. Acești bani ar fi trebuit depuși în casieria unității, însă lipsa a fost descoperită ulterior, în urma unui control financiar intern. Ulterior, a falsificat semnăturile unor pensionari pe cupoane de pensie, folosind documente oficiale aflate în circuitul Poștei Române”, se arată în actele de urmărire penală.

Greşeala care îi poate costa scump

În acest mod, poștașul a reușit să sustragă 800 de lei dintr-o pensie, iar apoi câte 5.000 de lei din alte două pensii, fără ca victimele să își dea seama imediat.

Cazul a ajuns în instanță la începutul anului 2025.

„Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Salonta la începutul anului 2025. În fața instanței, Buibaș Marin a recunoscut integral faptele, solicitând judecarea cauzei în procedură simplificată. Judecătorii au ținut cont de această atitudine, de lipsa antecedentelor penale, de vârsta inculpatului și de faptul că prejudiciul a fost recuperat”, se arată în hotărârea instanței.

În final, poștașul a fost condamnat la un an și nouă luni de închisoare cu executare pentru delapidare și furt.

CITEŞTE ŞI: Ce ajutor pot primi pensionarii în 2026, potrivit ministrului Muncii. Ei sunt seniorii României care vor primi bani în plus

Am făcut calculul! Când te poți pensiona dacă te-ai născut între anii 1968 -1980