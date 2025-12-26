Acasă » Știri » Program TV 26 decembrie 2025. Ce poți vedea în a doua zi de Crăciun

Program TV 26 decembrie 2025. Ce poți vedea în a doua zi de Crăciun

De: David Ioan 26/12/2025 | 08:10
Program TV 26 decembrie 2025. Ce poți vedea în a doua zi de Crăciun
Program TV 26 decembrie. Ce oferă posturile în a doua zi de Crăciun.

În fiecare an, a doua zi de Crăciun aduce telespectatorilor din România programe speciale pregătite de posturile TV. CANCAN.RO prezintă lista completă a conţinutului care poate fi urmărit pe micile ecrane.

Pe 26 decembrie 2025, grilele de programe vor fi dominate de filme de sezon pentru toate vârstele, animații, emisiuni de divertisment cu tematică festivă, producții folclorice, transmisiuni religioase și concerte de colinde sau muzică tradițională, menite să păstreze atmosfera sărbătorii.

Program TV 26 decembrie 2025

Program PRO TV

  • 07:00 – Știrile PRO TV
  • 10:30 – Motanul încălțat: Ultima dorință
  • 12:15 – Singur acasă 4
  • 14:00 – Hopa! A venit Crăciunul
  • 16:00 – Bilet pentru paradis
  • 17:00 – Știrile PRO TV
  • 18:00 – Batem palma?
  • 19:00 – Știrile PRO TV
  • 20:30 – Aquaman
  • 22:45 – Crăciun de coșmar
  • 00:45 – Cu sânge rece

Program Antena 1

  • 08:00 – Neatza cu Răzvan şi Dani
  • 12:00 – Observator
  • 13:00 – Magia zăpezii 2
  • 15:00 – Prințesa
  • 17:00 – Pinocchio
  • 19:00 – Observator – Sport/Meteo
  • 20:30 – Iubire cu parfum de lavandă
  • 23:30 – Frumușica

Program KANAL D

  • 07:00 – Secrete de familie
  • 08:00 – Follow us – Ediţie specială
  • 10:00 – Casa iubirii
  • 12:00 – Știrile Kanal D
  • 13:00 – În căutarea adevărului
  • 15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru
  • 16:30 – Casa iubirii
  • 19:00 – Știrile Kanal D
  • 20:00 – Fata de la fereastră
  • 22:45 – The floor (R)
  • 00:45 – Tablou de familie

Program Prima TV

  • 07:00 – Exclusiv VIP (R)
  • 09:00 – Pup-o, mă! (R)
  • 10:15 – 50/50
  • 11:00 – Concert Marcel Pavel
  • 14:00 – Căsătorie cu repetiție
  • 16:00 – Exclusiv VIP
  • 18:00 – Focus 18
  • 19:00 – Flash monden
  • 20:00 – Liceenii Rock ‘n’ Roll
  • 22:30 – Cronica cârcotaşilor
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cotlet de porc din Jimbolia, mâncare de Crăciun cu miros de cetină și vin vechi ca pe vremea lui Radu Anton Roman
Știri
Cotlet de porc din Jimbolia, mâncare de Crăciun cu miros de cetină și vin vechi ca pe vremea…
Cum pot rămâne pensionarii din România fără pensii. Greșeala care îi poate costa scump
Știri
Cum pot rămâne pensionarii din România fără pensii. Greșeala care îi poate costa scump
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina, singurele pe minus
Mediafax
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina,...
Reportaj Gândul. Cum au petrecut Crăciunul românii dintr-o comunitate de lângă Barcelona. „Acasă” este despre familie și despre rădăcini
Gandul.ro
Reportaj Gândul. Cum au petrecut Crăciunul românii dintr-o comunitate de lângă Barcelona. „Acasă”...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Indignarea unui muncitor român stabilit în Spania, după ce i s-a oferit un salariu de 1.800 euro: „Nu acceptați aceste mizerii”
Adevarul
Indignarea unui muncitor român stabilit în Spania, după ce i s-a oferit un...
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
Digi24
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt...
Cod portocaliu de viscol în zona de munte din județele Hunedoara și Caraș-Severin
Mediafax
Cod portocaliu de viscol în zona de munte din județele Hunedoara și Caraș-Severin
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 26 decembrie. Taurii reiau legătura cu o persoană din trecut, Vărsătorii sunt neliniștiți
Click.ro
Horoscop 26 decembrie. Taurii reiau legătura cu o persoană din trecut, Vărsătorii sunt neliniștiți
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o ceartă cu suveranul pontif
Digi 24
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o ceartă cu suveranul...
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
Digi24
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Telefonul Xiaomi 17 Ultra, împreună cu Leica Edition, au fost lansate. Care sunt performanțele și prețurile?
go4it.ro
Telefonul Xiaomi 17 Ultra, împreună cu Leica Edition, au fost lansate. Care sunt performanțele și...
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Reportaj Gândul. Cum au petrecut Crăciunul românii dintr-o comunitate de lângă Barcelona. „Acasă” este despre familie și despre rădăcini
Gandul.ro
Reportaj Gândul. Cum au petrecut Crăciunul românii dintr-o comunitate de lângă Barcelona. „Acasă” este despre...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de inteligență | Depistați singurul număr din imagine diferit de 78! Geniile reușesc în 7 ...
Test de inteligență | Depistați singurul număr din imagine diferit de 78! Geniile reușesc în 7 secunde
Cotlet de porc din Jimbolia, mâncare de Crăciun cu miros de cetină și vin vechi ca pe vremea lui ...
Cotlet de porc din Jimbolia, mâncare de Crăciun cu miros de cetină și vin vechi ca pe vremea lui Radu Anton Roman
Cum pot rămâne pensionarii din România fără pensii. Greșeala care îi poate costa scump
Cum pot rămâne pensionarii din România fără pensii. Greșeala care îi poate costa scump
La ce vârstă îți vei găsi sufletul pereche, în funcție de zodie. Tabel complet pentru toate cele ...
La ce vârstă îți vei găsi sufletul pereche, în funcție de zodie. Tabel complet pentru toate cele 12 zodii
Continuă scandalul din familia Beckham. Brooklyn, ironii la adresa părinților lui, pe muzica lui Lady ...
Continuă scandalul din familia Beckham. Brooklyn, ironii la adresa părinților lui, pe muzica lui Lady Gaga
Mâncare de castraveți murați – rețeta gorjeană a lui Radu Anton Roman, perfectă după masa de Crăciun
Mâncare de castraveți murați – rețeta gorjeană a lui Radu Anton Roman, perfectă după masa de Crăciun
Vezi toate știrile
×