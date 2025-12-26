Program TV 26 decembrie 2025. Ce poți vedea în a doua zi de Crăciun

În fiecare an, a doua zi de Crăciun aduce telespectatorilor din România programe speciale pregătite de posturile TV. CANCAN.RO prezintă lista completă a conţinutului care poate fi urmărit pe micile ecrane.

Pe 26 decembrie 2025, grilele de programe vor fi dominate de filme de sezon pentru toate vârstele, animații, emisiuni de divertisment cu tematică festivă, producții folclorice, transmisiuni religioase și concerte de colinde sau muzică tradițională, menite să păstreze atmosfera sărbătorii.

Program TV 26 decembrie 2025

Program PRO TV

07:00 – Știrile PRO TV

10:30 – Motanul încălțat: Ultima dorință

12:15 – Singur acasă 4

14:00 – Hopa! A venit Crăciunul

16:00 – Bilet pentru paradis

17:00 – Știrile PRO TV

18:00 – Batem palma?

19:00 – Știrile PRO TV

20:30 – Aquaman

22:45 – Crăciun de coșmar

00:45 – Cu sânge rece

Program Antena 1

08:00 – Neatza cu Răzvan şi Dani

12:00 – Observator

13:00 – Magia zăpezii 2

15:00 – Prințesa

17:00 – Pinocchio

19:00 – Observator – Sport/Meteo

20:30 – Iubire cu parfum de lavandă

23:30 – Frumușica

Program KANAL D

07:00 – Secrete de familie

08:00 – Follow us – Ediţie specială

10:00 – Casa iubirii

12:00 – Știrile Kanal D

13:00 – În căutarea adevărului

15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru

16:30 – Casa iubirii

19:00 – Știrile Kanal D

20:00 – Fata de la fereastră

22:45 – The floor (R)

00:45 – Tablou de familie

Program Prima TV