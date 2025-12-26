Program TV 26 decembrie 2025. Ce poți vedea în a doua zi de Crăciun

În fiecare an, a doua zi de Crăciun aduce telespectatorilor din România programe speciale pregătite de posturile TV. CANCAN.RO prezintă lista completă a conţinutului care poate fi urmărit pe micile ecrane.
Pe 26 decembrie 2025, grilele de programe vor fi dominate de filme de sezon pentru toate vârstele, animații, emisiuni de divertisment cu tematică festivă, producții folclorice, transmisiuni religioase și concerte de colinde sau muzică tradițională, menite să păstreze atmosfera sărbătorii.
Program TV 26 decembrie 2025
Program PRO TV
- 07:00 – Știrile PRO TV
- 10:30 – Motanul încălțat: Ultima dorință
- 12:15 – Singur acasă 4
- 14:00 – Hopa! A venit Crăciunul
- 16:00 – Bilet pentru paradis
- 17:00 – Știrile PRO TV
- 18:00 – Batem palma?
- 19:00 – Știrile PRO TV
- 20:30 – Aquaman
- 22:45 – Crăciun de coșmar
- 00:45 – Cu sânge rece
Program Antena 1
- 08:00 – Neatza cu Răzvan şi Dani
- 12:00 – Observator
- 13:00 – Magia zăpezii 2
- 15:00 – Prințesa
- 17:00 – Pinocchio
- 19:00 – Observator – Sport/Meteo
- 20:30 – Iubire cu parfum de lavandă
- 23:30 – Frumușica
Program KANAL D
- 07:00 – Secrete de familie
- 08:00 – Follow us – Ediţie specială
- 10:00 – Casa iubirii
- 12:00 – Știrile Kanal D
- 13:00 – În căutarea adevărului
- 15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru
- 16:30 – Casa iubirii
- 19:00 – Știrile Kanal D
- 20:00 – Fata de la fereastră
- 22:45 – The floor (R)
- 00:45 – Tablou de familie
Program Prima TV
- 07:00 – Exclusiv VIP (R)
- 09:00 – Pup-o, mă! (R)
- 10:15 – 50/50
- 11:00 – Concert Marcel Pavel
- 14:00 – Căsătorie cu repetiție
- 16:00 – Exclusiv VIP
- 18:00 – Focus 18
- 19:00 – Flash monden
- 20:00 – Liceenii Rock ‘n’ Roll
- 22:30 – Cronica cârcotaşilor