Românii care primesc 1.000 de lei în plus la salariu. Ce este prima de stabilitate

Românii care se angajează în anumite condiții ar putea primi până la 1.000 de lei în plus la salariu, potrivit unui nou proiect pregătit de Guvern. Măsura are scopul de a ajuta persoanele fără loc de muncă să se angajeze mai ușor și să rămână active pe piața muncii, oferindu-le un sprijin financiar suplimentar în primii ani de activitate.

Sprijinul se adresează, în primul rând, tinerilor cu vârste între 16 și 30 de ani care nu au un job, nu sunt înscriși la școală și nu participă la cursuri de formare profesională. În același timp, autoritățile intenționează să includă și alte categorii considerate vulnerabile.

Ce categorii de români vor avea parte de beneficii suplimentare

Printre acestea se numără șomerii cu vârste între 45 și 50 de ani, mamele care au în întreținere cel puțin trei copii, dar și persoanele care au executat o pedeapsă privativă de libertate și doresc să revină în câmpul muncii.

Ajutorul financiar va fi acordat prin intermediul angajatorilor, sub forma unei subvenții oferite de stat. Valoarea totală a sprijinului ajunge la 27.000 de lei, sumă distribuită pe o perioadă de doi ani, cu condiția ca persoana angajată să aibă contract de muncă pe durată nedeterminată.

În mod concret, angajații eligibili vor primi, pe lângă salariul stabilit, un bonus de 1.000 de lei lunar în primul an de muncă. În al doilea an, suma suplimentară va crește la 1.250 de lei pe lună.

Scopul acestei inițiative este de a încuraja integrarea profesională. Autoritățile estimează că această măsură va contribui și la reducerea deficitului de forță de muncă resimțit în mai multe domenii.

Angajatorii vor fi mai motivați să ofere contracte stabile, iar beneficiarii vor avea șansa de a obține venituri mai mari și siguranță financiară.

