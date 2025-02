Connect-R o dă la pace, după scandalul cu KISS FM, iar pe Tudor Chirilă l-a cruțat: ”Știi ce mă cenzurează?”

Connect-R vorbește, pentru CANCAN.RO, despre hate-ul primit în ultima perioadă în urma scandalului cu Kiss FM și Tudor Chirilă. Deși s-a făcut mare tam-tam pe seama subiectului, acum artistul adoptă o atitudine smerită și mult mai pacifistă în fața oamenilor care l-au blamat. În plus, cântărețul dezvăluie cum își crește fetița pe care o are cu Misha, dar și ce planuri are pentru lunile care urmează.

Scandalul în care Kiss FM ar fi încercat să îl cenzureze pe Connect-R după ce acesta a făcut mai multe comentarii pe temă politică a ținut prima pagină a pulicațiilor online. Implicat ulterior a fost și Tudor Chirilă care a ieșit să nege acuzațiile lui Connect-R și implicarea sa în decizia luată de radio-ul cu pricina. Acum, Connect-R explică modul în care a gestionat valul de hate abătut asupra sa, dar spune și unde își găsește liniștea interioară în astfel de situații neplăcute.

”Știi ce mă cenzurează? Liniștea mea interioară, care spune: la ce folos? Ce sens are? Pentru că reactivitatea e o patimă, e o chestiune pe care trebuie să o dobori, să o cucerești. Reactivitatea nu a fost bună niciodată, dar mai cad și eu, pentru că sunt o ființă umană. Doar când mi se umple sacul am aceste reacții. Chiar și după ce s-a întâmplat în ultimul timp, am dat un mesaj de pace și de dragoste către toată lumea. Mi-a dat Dumnezeu o inimă care iartă foarte repede. Trebuie să mă descarc puțin și după gata.

Îmi găsesc liniștea în meditație și rugăciune. Sunt fire meditativă de șase ani. Când ai niște ani în spate, deja devine un automatism, nu trebuie să mai stai în lotus sau să faci respirații. Pur și simplu faci un spate și devii observator. Când meditezi de mult timp, tu nu mai ai concluzii și păreri. Mă afectează hate-ul doar pe moment, după care îmi dau seama că există cauză și efect. Oamenii care nu te halesc vor aștepta orice mic derapaj ca să dea în tine. Nu e despre ce spun ceilalți, ci despre cum reacționezi tu la ceea ce spun alții despre tine”, a spus Connect-R, pentru CANCAN.RO.

Cum își educă artistul fiica: ”O mai pedepsim”

În ceea ce o privește pe fetița sa, artistul și mama acesteia, Misha, încearcă să îi insufle acesteia aceeași dragoste față de credință.

”Maya ne vede pe noi că ne rugăm și medităm și face și ea. E normal să facă ce vede la noi. Acum e în vacanță la bunici, ea e la Colegiul George Enescu, la pian. Ne mândrim cu ea, e un copil extrem de bun. Bineînțeles că o mai și pedepsim, da, mai facem asta. I se mai taie porția de telefon, tabletă, dar înțelege imediat. Avem și treaba aceasta cu recompensa, adică la o carte citită mai luăm un album cu BlackPink. Este fană”, a adăugat artistul.

Pe plan muzical, Connect-R susține că are mai multe proiecte puse deja la punct care, spune el, vor cuceri publicul cu siguranță.

”Mi-ar lua încă jumătate de oră să îți spun ce urmează vara aceasta pe plan muzical. Voi scoate un material singur. Sunt 5-6 piese pe care vei mișca umărul. O să fie grav. O să rupă. Mai urmează ceva, dar e top secret, nu vă pot spune”, încheie cântărețul.

