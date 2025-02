Scandalul dintre Connect-R și Tudor Chirilă ia amploare: ”Mi-e silă”

Tudor Chirilă și Connect-R sunt protagoniștii unei dispute care continuă să facă valuri în spațiul public. Totul a început după ce Chirilă a respins acuzațiile conform cărora ar fi avut un rol în excluderea lui Connect-R de la un concert organizat de un post de radio. În replică, Connect-R a oferit o declarație tăioasă, susținând că deține informații de la un martor direct.

Artistul Tudor Chirilă a fost primul care a vorbit despre această situație, cerând public ca Connect-R să aducă dovezi pentru afirmațiile sale. Potrivit lui Chirilă, acuzațiile conform cărora ar fi făcut presiuni pentru excluderea colegului său de pe afișul unui eveniment organizat de Magic FM sunt complet nefondate.

„Circulă un fake news grosolan promovat de artistul Connect-R care susține că interzicerea participării lui în spectacolul Magic Christmas organizat de radioul Magic FM a fost cauzată de mine. Nu am nicio legătură cu acest conflict, am participat pro bono în calitate de susținător Dăruieşte Viață și îmi respect colegii de breaslă indiferent de opiniile lor politice. Nu am militat și nu aş milita vreodată pentru cenzurarea vreunui artist. E contra principiilor mele.

Îl invit pe Connect-R să probeze aceste afirmaţii, altminteri nu face altceva decât să devină un distribuitor de calomnie, situație care nu cred că îi face cinste. De asemenea, invit organizatorii evenimentului să precizeze poziția lor vis-a-vis de afirmațiile sale”, a declarat Tudor Chirilă.