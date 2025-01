Ea este Diana Georgescu, femeia cu care Connect-R s-a iubit înainte să se însoare cu Misha. A părăsit-o înainte de nuntă!

Nu mulți știu că artistul Connect-R și-a părăsit logodnica cu scurt timp înainte de a ajunge în fața altarului. Cine este Diana Georgescu, femeia alături de care visa să rămână o viață întreagă?

Connect-R, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști de la noi din țară, a luat o decizie neașteptată în urmă cu câțiva ani. Puțini știu că povestea de dragoste dintre el și Diana Georgescu, femeia pe care a cerut-o în căsătorie și alături de care visa să își contruiască un viitor, s-a încheiat brusc, lăsând în urmă un capitol care avea să fie urmat de o altă iubire.

Înainte de a o cunoaște pe Misha, Connect-R a avut o relație de lungă durată cu Diana Georgescu. Cei doi voiau să se căsătorească în anul 2011, dar au amânat totul pentru că sora artistului făcea nunta în aceeași perioadă. Chiar dacă totul părea perfect, în mijlocul pregătirilor pentru marele eveniment, ceva s-a schimbat, iar ei au decis să meargă pe drumuri separate în viață. Cântărețul a povestit cum s-a schimbat totul!

„Cu Diana am terminat când am terminat. Ceva m-a făcut, este incredibil… Eu cu Diana căutam locație de nuntă și efectiv, la două zile, ceva mi-a inundat toată ființa și mi-a spus „Nu! Pleci!” Am părăsit-o, pur și simplu am părăsit-o. După care, la câteva luni, am cunoscut-o pe Misha, prin DJ Sava, am mers la studio să trag o piesă, ne-am îndrăgostit și restul e o poveste pe care o știți cu toții”, a declarat Connect-R, pro-tv.ro.