Momentul decisiv care i-a schimbat radical viața lui Connect-R! „Dintr-un munte de om arogant, în cel mai depresiv om”

Recent, Connect-R a făcut mărturisiri surpinzătoare despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa. Acesta a vorbit despre momentul în care viața i s-a destrămat și lucru care l-a aruncat într-o depresie grea, cu care s-a confruntat ceva timp. Însă, după ce artistul a reușit să depășească această perioadă dificilă a renăscut și s-a reinventat. Care este momentul ce l-a doborât pe artist?

În urmă cu 10 ani, viața lui Connect-R se schimba radical. Artistul a devenit tătic, iar acest lucru i-a adus o mare bucurie. Însă, după nașterea fetiței lui a urmat și un lung șir de probleme, iar artistul s-a simțit copleșit și neputincios. „Calvarul” a început în momentul în care fiica lui s-a confruntat cu unele probleme de sănătate grave.

Connect-R spune că viața lui a fost divizată în două părți: perioada de dinainte ca fiica lui să apară pe lume, și viața de tătic. Mai exact, înainte să devină părinte artistul spune că era un om extrem de vicios și vanitos. Duce o viață lipsită de griji și nu punea preț pe prea multe lucruri. El era centrul universului, iar restul prea puțin contau.

Însă, la un an de când fetița lui s-a născut situația a început să se schimbe pentru Connect-R. Micuța s-a confruntat cu unele probleme de sănătate, iar artistul a crezu că o va pierde. Ei bine, acest fapt l-a aruncat într-o depresia grea cu care s-a lupta mult timp. Acesta a încercat să caute ajutor, a mers la terapie, însă părea că nimic nu îl va pune pe picioare.

Connect-R și-a găsit salvarea în religie, a reușit să își vindece mintea și sufletul, iar după ce fetița sa a depășit problemele de sănătate și artistul a început o viață noua, cu alte principii și valori.

„Eu, până la ea, eram mega-vicios, mega-vanitos în special. Vine ea, se întâmplă niște lucruri cu sănătatea ei și devin dintr-un munte de om arogant cu nasul pe sus, eu sunt Connect-R, în cel mai depresiv om, vulnerabil, pentru că mi-am dat seama că puteam s-o pierd. Nu conștientizam că aș putea s-o pierd.

Mă scoate din toată treaba aceea, mă bagă într-o introspecție totală, caut vindecarea prin tot felul de lucruri, prin rugăciune puternică, și observ uneori că vindecarea nu se face decât eu cu mine și căutând în acest mine. Îmi aduc aminte de etimologia numelui ei. Maya, în limba hindusă, înseamnă iluzie’. Maya, în etimologia rusă, înseamnă început de primăvară, început de viață nouă. Eu am fost într-o Maya, într-o iluzie, și am început o primăvară și o viață nouă și poate am înflorit mai mult decât eram înainte și mi-am dat seama de lucruri atât de frumoase și de profunde doar datorită ei.

Până atunci nu puteai, nu aveai cum să mă clintești și a venit copila asta Maya să-mi arate în ce iluzie trăiam eu, că asta înseamnă iluzie. Acolo au năpădit toate fricile, m-a terminat, am fost la psihologi, n-am reușit mare lucru”, a mărturisit Connect-R, în cadrul podcast-ului realizat de Mihai Bobonete.