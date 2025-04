Jean-Claude Van Damme, implicat într-un dosar cu fete traficate! Doroftei reacționează: „Asta m-a surprins!”

Leonard Doroftei se declară surprins de ancheta care-l vizează pe Jean-Claude Van Damme: „Nu mă așteptam la așa ceva…” Starul belgian este acuzat de DIICOT Iași că ar fi întreținut relații sexuale cu cinci tinere din România, prezentate drept „cadouri”, în timpul festivalului de la Cannes. Tinerele ar fi fost victime ale unei rețele de trafic de persoane coordonate de românul Morel Bolea. Deși nu crede că Van Damme s-ar putea „coborî atât de jos”, Doroftei recunoaște cu sinceritate: „Îmbătrânim și o luăm razna.”

Problemele penale ale lui Jean-Claude Van Damme l-au luat prin surprindere pe Leonard Doroftei, care nu crede că actorul belgian s-ar fi putut implica într-un astfel de scandal. Acuzat de DIICOT Iași că ar fi întreținut relații intime cu cinci tinere victime ale unei rețele de trafic de persoane, Van Damme beneficiază totuși de prezumția de nevinovăție în ochii fostului campion la box.

,, M-a surprins foarte mult povestea cu DIICOT, pentru că nu mă așteptam! Chiar am rămas surprins de afirmațiile acestea, adică nu cred. Eu nu cred să se fi întâmplat așa ceva. El are cât de cât o imagine și un statut în lumea asta, nu? Nu cred că s-ar coborî atât de jos. În club, mai merge, acolo te mai împingi cu unul, mai… Omul are o vârstă, are… Dar cine știe? Îmbătrânim și o luăm razna (n.r. râde)!”, a declarat Doroftei pentru Cancan.