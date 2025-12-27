Acasă » Exclusiv » Azteca știe cum să-și răsfețe iubita „la nivel mare”. Moș Crăciun a primit instrucțiuni clare: cadouri „puternice” pentru Dana

Azteca știe cum să-și răsfețe iubita „la nivel mare”. Moș Crăciun a primit instrucțiuni clare: cadouri „puternice” pentru Dana

De: Andrei IovanDelina Filip 27/12/2025 | 16:49
Azteca știe cum să-și răsfețe iubita „la nivel mare”. Moș Crăciun a primit instrucțiuni clare: cadouri „puternice” pentru Dana
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

De Crăciun, Azteca și iubita lui, Dana au ales să facă un remix interesant! Nu vorbim aici despre vreo piesă, ci despre modul în care au ales să petreacă sărbătorile. Trapperul a vrut să împace pe toată lumea, așa că vizitele s-au împărțit, ba la familia lui, ba la părinții Danei. CANCAN.RO  a stat de vorbă cu artistul, care ne-a dezvăluit și ce planuri are de revelion. Se lasă cu distracție maximă!

Îi știți, nu mai au nevoie de nicio prezentare, sunt unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la noi, care fac furori pe social media. O fi el băiatul rău al trappului românesc, dar când vine vorba de frumoasa lui iubită, lucrurile se schimbă radical.

Azteca și iubita lui, Dana, vor merge la Londra de revelion. sursă -social media

Nu știe cu ce să o mai răsfețe, așa că și de data aceasta, i-a pus o vorbă bună Moșului, care a fost generos. Ca de fiecare dată, de altfel. Chiar Azteca recunoaște că în fiecare an îi face „cadouri puternice” iubitei sale.

Unde vor petrece revelionul Azteca și iubita lui, Dana

Dacă de Crăciun am înțeles cum a stat situația, să vedem ce planuri au cei doi de revelion, pentru că noaptea dintre ani se apropie cu pași repezi. Azteca și Dana vor pleca la Londra, nu în vreo escapadă romantică în doi, ci cu o gașcă uriașă. Și când spunem uriașă, chiar nu e vreo exagerare. Tot familionul, mulți prieteni, să fie toată lumea prezentă atunci când va începe numărătoarea inversă.

De Crăciun am stat cu familia, ca de obicei. Ne-am văzut și cu familia Danei și cu ai mei. Avem planuri pentru revelion, plecăm la Londra. Vom sta acolo până după revelion. Mergem să ne relaxăm, cu toții, toți prietenii, familia, socrii mei, frații Danei, mama, sora mea, prieteni. Chiar suntem o gașcă mare, vreo 20-50. A venit Moșul și la Dana, evident. Îi iau în fiecare an cadouri puternice. Sunt multe cadouri pe care i le-am făcut și mă bucur să o văd fericită, a declarat Azteca pentru CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI – Așa se poartă celebrul trapper cu iubita lui! Adevărata față a lui Azteca! Povestea de dragoste s-a ”oprit” în Herăstrău și…

NU RATA – Trapperul Azteca, acuzat de furt de identitate! Băiatul rău din showbiz a primit lovitura de la un inginer! Magistrații au decis…

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Problemele de sănătate l-au pus la pământ de sărbători. George Tănase: “Mă zvârcoleam singur în pat”
Exclusiv
Problemele de sănătate l-au pus la pământ de sărbători. George Tănase: “Mă zvârcoleam singur în pat”
Durerea pe care Mihai Ghiță a trăit-o de sărbători. Mesajele l-au răvășit
Exclusiv
Durerea pe care Mihai Ghiță a trăit-o de sărbători. Mesajele l-au răvășit
Episod de iarnă severă în România: concluziile ședinței Comitetului ministerial pentru situații de urgență convocat de Ministerul Mediului
Mediafax
Episod de iarnă severă în România: concluziile ședinței Comitetului ministerial pentru situații de...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
Astrolog: 2026 va fi „mult mai greu
Adevarul
Astrolog: 2026 va fi „mult mai greu" decât 2025 pentru România. „Puneți niște...
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev
Digi24
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe...
O măgăriță este vedeta Operei din New York. Agent: „Este fabuloasă”
Mediafax
O măgăriță este vedeta Operei din New York. Agent: „Este fabuloasă”
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin turbulențele geopolitice pentru a justifica războiul Rusiei din Ucraina
Digi 24
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin turbulențele geopolitice pentru a justifica războiul Rusiei din...
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
Digi24
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior...
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câte ore pe zi muncește Luca Zvaleni, câștigătorul „Chefi la cuțite” sezonul 16, în restaurantul ...
Câte ore pe zi muncește Luca Zvaleni, câștigătorul „Chefi la cuțite” sezonul 16, în restaurantul Le Louis XV din Monaco: „Nu știu dacă e legal”
O vilă din Toscana se vinde la preț de penthouse în București. Are piscină, livadă și vie
O vilă din Toscana se vinde la preț de penthouse în București. Are piscină, livadă și vie
Cântăreața care urlă de durere după moartea lui Ion Drăgan. Mesajul crunt de adio: „Ai fost jumătatea ...
Cântăreața care urlă de durere după moartea lui Ion Drăgan. Mesajul crunt de adio: „Ai fost jumătatea mea mai bună”
Test de inteligență | Câți de 9 sunt în această imagine, de fapt? Doar 1 dintre 1.000 de oameni ...
Test de inteligență | Câți de 9 sunt în această imagine, de fapt? Doar 1 dintre 1.000 de oameni răspunde corect
Apare un nou tip de concediu plătit pentru angajații din România. Cine o să poată beneficia de el
Apare un nou tip de concediu plătit pentru angajații din România. Cine o să poată beneficia de el
Cum a reacționat Bianca Drăgușanu după ce Alina Pușcău a fost ‘demascată’ pe TikTok: ...
Cum a reacționat Bianca Drăgușanu după ce Alina Pușcău a fost ‘demascată’ pe TikTok: „Nu e o mare vedetă în SUA, nu știe nimeni despre ea”
Vezi toate știrile
×