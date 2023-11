Trapperul Azteca, acuzat de furt de identitate! Băiatul rău din showbiz a primit lovitura de la un inginer! Magistrații au decis…

Azteca, unul dintre „băieții răi” din showbiz-ul românesc, a fost acuzat că și-a însușit numele altcuiva! Andrew Eduard Nedelcu, pe numele său real, a avut calitate de pârât într-un dosar în care i se cerea să renunțe la apelativul care l-a făcut cunoscut în lumea trapperilor din România, iar acum CANCAN.RO prezintă, în exclusivitate, dedesubturile scandalului!

Povestea și-a avut debutul prin 2019, atunci când un inginer a înregistrat la OSIM numele Azteca – apelativul însușit de Andrew-Edward Nedelcu prin 2017, atunci când s-a apucat de trap. Cântărețul a fost lăsat să se „vândă” pe piața muzicală sub acest pseudonim până în anul 2022, chiar dacă, așa cum menționam, practic aparținea altcuiva. Cu acte-n regulă!

Trapperul momentului, acuzat de furt

Anul trecut, Azteca a fost chemat în instanță, având calitatea de pârât într-un dosar care are ca materie – proprietate intelectuală. Ideea e că lui Azteca i s-a cerut să renunțe la numele de scenă, însă pronunțarea a fost amânată de mai multe ori, până când s-a întâmplat „minunea”. La apel, mai exact. Acolo unde Azteca și inginerul s-au înțeles, iar instanța a binevoit să închidă procesul.

Azteca, viață amoroasă începută la 12 ani cu bona filipineză

Povestea de viață a trapperului poate fi catalogată drept uluitoare. S-a născut în Australia, s-a mutat în România, unde a și crescut, numai că trei evenimente petrecute în copilărie i-au marcat parcursul.

„La 12 ani am fumat pentru prima oară legale, alături de fraţii mei. Au fost trei lucruri, care, pe mine, la 12 ani, au început să mă modeleze ca personalitate şi m-au creat. Unu ar fi că taică-miu a intrat la puşcărie, a doua a fost că eu aveam o menajeră filipineză, mi-am rupt piciorul, şi maică-mea a pus-o să doarmă cu mine în pat, ca să aibă grijă de mine, să-mi aducă apă. Şi eu mi-am „dat- o” cu ea, am făcut pe nebunul cu ea şi doi ani de zile am fost aşa… într-o mini relaţie. Aşa mi-am deschis viaţa sexuală.

Al treilea a fost că eu chemam oameni aici şi îi întrebam dacă voiau iarbă. Şi veneau şi le dădeam gherlă. Le luam tot de pe ei”, a dezvăluit Azteca, pentru Vice.ro.

