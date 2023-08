Cum poate Gheboasă să-i clatine scaunul lui Emil Boc la primăria orașului Cluj. Ce s-a întâmplat la puțin timp după ce trapper-ul a cântat la Untold

Gheboasă este protagonistul unui scandal imens, după ce a apărut pe scena secundară a festivalului Untold, unde a cântat alături de adolescenții din public, piese pline de înjurături și obscenități. Imaginile din timpul concertului susținut de trapper au stârnit un val de controverse în mediul online. În timp ce scriitorul Cornel Udrea i-a bătut obrazul lui Emil Boc, jurnalistul Paul Gabriel Andrei a atras atenția autorităților cu privire la minorii care participă la astfel de spectacole.

Gheboasă este în centrul atenției, după ce a stârnit un scandal imens în mediul online în urma prestației lui de la Untold. Trapper-ul a susținut un concert pe scena Alchemy, una dintre scenele secundare ale festivalului din Cluj, unde a cântat la unison cu mii de adolescenți. Problema nu ar fi fost că tinerii au ales să rezoneze cu piesele artistului, ci faptul că versurile interpretate de Gheboasă erau pline de înjurături, cuvinte rasiste, obscenități și mesaje care îndemnau mai mult sau mai puțin la consumul de substanțe interzise.

Emil Boc, criticat dur în urma scandalului de la Untold

Scriitorul Cornel Udrea i-a atras atenția primarului municipiului Cluj-Napoca referitor la concertul controversat susținut de trapper. Acesta este de părere că și edilul trebuia să verifice, bineînțeles prin specialiști acreditați, conținutul prestațiilor din timpul festivalului, mai ales pentru că orașul pe care el îl conduce, este gazda Untold de ani buni.

„Domnule Boc sunteți gazdă. Nu trebuia, totuși, să verificați, prin specialiști acreditați, și conținutul prestațiilor? Ați compromis Festivalul. Am crezut, ca un bătrân idealist cronic, în ideea profundă a acestuia, de a aduna sub o motivație generoasă, tineri ai lumii, dornici de un consens cultural. Nu sunteți la primul derapaj, sub cerul albastru al unui entuziasm, adesea nemotivat”, se arată în mesajul transmis de acesta.

Nu este singurul care are o astfel de părere. Scriitorul și teologul Mihail Neamțu s-a arătat contrariat de versurile pieselor lui Gheboasă. El a ținut să-l critice pe Boc, făcând aluzie și la programul gândit și promovat de șeful statului, Klaus Iohannis, „România Educată”. Edilul orașului a fost pus într-o lumină proastă în ochii multora, în urma controverselor stârnite de prestația cântărețului la Cluj, mai ales că anul viitor vor avea loc alegerile locale.

Un cunoscut jurnalist, reacție acidă la adresa prestației lui Gheboasă

O altă părere aspră la adresa prestației lui Gheboasă de pe scena Untold vine din partea jurnalistului Paul Gabriel Andrei. El a transmis un mesaj dur, pe rețelele de socializare, după ce a văzut imaginile controversate surprinse în timp ce Gheboasă cânta pe scenă alături de mii de tineri.

„După ce ne-am oripilat cu filmulețele de la Neversea, acum avem parte de minunății de la Untoooooolllllddddd!

Dați play și urmăriți ce mișto se distrează noua generație. Copiii care în viitor vor intra în câmpul muncii și vor plăti pensiile speciale ale parlamentarilor de atunci. Viitorul sună bine. (…)

La fel cum am spus referitor la filmulețele de la Neversea, nici nu contează cine cântă, numele artistului nu e important, el face ce vrea. Responsabilitatea de a nu permite minorilor să asiste la astfel de scene revine în totalitate organizatorilor. Când organizatorii nu respectă legea, trebuie să intervină autoritățile.

De la Constanța încă așteptăm vești, până luni trebuie să vină că altfel Jandarmeria Tomis nu respectă ea însăși legea ce prevede un răspuns în maximum 30 de zile de la solicitarea scrisă. O altă problemă o reprezintă organele de presă care nu semnalează deloc aceste probleme. Filmulețele de la Neversea au circulat doar în underground. Și nu e un moft, legea pedepsește și interzice minorilor să participe la show-uri care conțin gesturi obscene sau cuvinte triviale pe scenă. Punct.

Sunteți convinși că toți părinții care le-au dat bani de bilete copiilor știu unde au ajuns aceștia? Vă reamintesc că minorii sub 7 ani au acces liber și trebuie să fie însoțiti de un părinte. Peste 7 ani plătesc bilet, dar cu părintele alături. Peste 14 ani pot veni singuri, cu prietenii, la distracție. Clipul acesta l-am văzut pe pagina domnului Cătălin Țone, expert anti-drog”, este mesajul transmis de ziarist, pe Facebook.