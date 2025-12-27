Care este motivul pentru care te trezești între 3 și 5 dimineața. Explicația științifică

Unii oameni cred că trezirea între 3 și 5 dimineața are o semnificație spirituală mai profundă, dar asta nu ține de domeniul medicinei somnului. Există o explicație științifică pentru trezirile nocturne, chiar dacă se pare că te trezești în fiecare noapte la exact aceeași oră. Care este, de fapt, explicația specialiștilor?

Trezirea între orele 3 și 5 dimineața provine adesea din ciclul natural al somnului (etapele de somn), ritmurile circadiene (schimbări hormonale, cum ar fi vârfurile de cortizol) și stresul/anxietatea care provoacă creșteri ale cortizolului, perturbând odihna. Alți factori includ scăderea glicemiei (fenomenul zorilor), mâncatul la ore nepotrivite, alcoolul, zgomotul/lumina sau problemele de sănătate, care duc la insomnie și la un somn de slabă calitate.

Corpul tău trece prin diferite faze de somn și, în mod natural, petreci mai mult timp în somnul mai ușor (cum ar fi REM) dimineața devreme, ceea ce te face predispus să te trezești între orele 3 și 5 dimineața.

Ce poți face ca să nu te mai trezești în mijlocul nopții

Cortizolul (hormonul stresului) crește în mod natural dimineața devreme pentru a te pregăti de trezire. Dacă ești stresat, acesta poate crește prea devreme, trezindu-te brusc, în timp ce nivelul de melatonină (hormonul somnului) scade, semnalând corpului să se pregătească pentru trezire.

Mesele târzii, gustările dulci sau alcoolul pot perturba calitatea somnului și pot declanșa reacții metabolice, ducând la trezirea prematură. De asemenea, scăderea glicemiei poate declanșa eliberarea de cortizol/adrenalină, trezindu-vă pe măsură ce ficatul eliberează glucoză (fenomenul zorilor).

Un pui de somn la prânz poate fi atât de plăcut… până când te trezești fără niciun motiv aparent în mijlocul nopții. Pentru majoritatea oamenilor, evitarea puiului de somn în timpul zilei va duce la o calitate mai bună a somnului nocturn

Ce poți face în acest sens: dacă lucrezi noaptea sau suferi de o afecțiune precum hipersomnia, somnul de prânz poate fi necesar pentru sănătatea ta. În caz contrar, încearcă să îl eviți în timpul zilei. Dacă trebuie să dormi, nu o face mai mult de 20 de minute.

Specialiștii vă recomandă să încercați să mergeți la culcare și să vă treziți la aceeași oră în fiecare zi, chiar și fără un program de lucru prestabilit. Și adoptați o rutină calmă de seară care să vă pregătească pentru somn. Dacă o afecțiune medicală stă la baza trezirilor dvs. nocturne, luați în considerare consultarea unui doctor pentru îndrumare specializată.

