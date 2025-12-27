Acasă » Știri » Care este motivul pentru care te trezești între 3 și 5 dimineața. Explicația științifică

Care este motivul pentru care te trezești între 3 și 5 dimineața. Explicația științifică

De: Irina Vlad 27/12/2025 | 20:32
Care este motivul pentru care te trezești între 3 și 5 dimineața. Explicația științifică
Care este motivul pentru care te trezești între 3 și 5 dimineața. Explicația științifică / sursă foto: social media

Unii oameni cred că trezirea între 3 și 5 dimineața are o semnificație spirituală mai profundă, dar asta nu ține de domeniul medicinei somnului. Există o explicație științifică pentru trezirile nocturne, chiar dacă se pare că te trezești în fiecare noapte la exact aceeași oră. Care este, de fapt, explicația specialiștilor?

Trezirea între orele 3 și 5 dimineața provine adesea din ciclul natural al somnului (etapele de somn), ritmurile circadiene (schimbări hormonale, cum ar fi vârfurile de cortizol) și stresul/anxietatea care provoacă creșteri ale cortizolului, perturbând odihna. Alți factori includ scăderea glicemiei (fenomenul zorilor), mâncatul la ore nepotrivite, alcoolul, zgomotul/lumina sau problemele de sănătate, care duc la insomnie și la un somn de slabă calitate.

Corpul tău trece prin diferite faze de somn și, în mod natural, petreci mai mult timp în somnul mai ușor (cum ar fi REM) dimineața devreme, ceea ce te face predispus să te trezești între orele 3 și 5 dimineața.

Ce poți face ca să nu te mai trezești în mijlocul nopții

Cortizolul (hormonul stresului) crește în mod natural dimineața devreme pentru a te pregăti de trezire. Dacă ești stresat, acesta poate crește prea devreme, trezindu-te brusc, în timp ce nivelul de melatonină (hormonul somnului) scade, semnalând corpului să se pregătească pentru trezire.

Mesele târzii, gustările dulci sau alcoolul pot perturba calitatea somnului și pot declanșa reacții metabolice, ducând la trezirea prematură. De asemenea, scăderea glicemiei poate declanșa eliberarea de cortizol/adrenalină, trezindu-vă pe măsură ce ficatul eliberează glucoză (fenomenul zorilor).

Care este motivul pentru care te trezești între 3 și 5 dimineața. Explicația științifică / sursă foto: social media
Care este motivul pentru care te trezești între 3 și 5 dimineața. Explicația științifică / sursă foto: social media

Un pui de somn la prânz poate fi atât de plăcut… până când te trezești fără niciun motiv aparent în mijlocul nopții. Pentru majoritatea oamenilor, evitarea puiului de somn în timpul zilei va duce la o calitate mai bună a somnului nocturn

Ce poți face în acest sens: dacă lucrezi noaptea sau suferi de o afecțiune precum hipersomnia, somnul de prânz poate fi necesar pentru sănătatea ta. În caz contrar, încearcă să îl eviți în timpul zilei. Dacă trebuie să dormi, nu o face mai mult de 20 de minute.

Specialiștii vă recomandă să încercați să mergeți la culcare și să vă treziți la aceeași oră în fiecare zi, chiar și fără un program de lucru prestabilit. Și adoptați o rutină calmă de seară care să vă pregătească pentru somn. Dacă o afecțiune medicală stă la baza trezirilor dvs. nocturne, luați în considerare consultarea unui doctor pentru îndrumare specializată.

Oțetul de mere de Crăciun: mic „ajutor” pentru glicemie și digestie — dar numai folosit corect, Doctorul Mihail Pautov ne explică totul!

Vedeta care se topește pe picioare! Oamenii sunt îngrijorați: „Se pare că a slăbit cel puțin 34 kg”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Adriana Bahmuțeanu, ca un vampir lângă ficus! Fotografia misterioasă de pe casa scării care rescrie legenda Prigoană
Știri
Adriana Bahmuțeanu, ca un vampir lângă ficus! Fotografia misterioasă de pe casa scării care rescrie legenda Prigoană
Motivul real pentru care pensiunile din România sunt goale. De ce aleg turiștii Bulgaria sau Ungaria
Știri
Motivul real pentru care pensiunile din România sunt goale. De ce aleg turiștii Bulgaria sau Ungaria
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va relua livrarea agentului termic
Mediafax
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
„De banii cheltuiți aici într-o săptămână stai o lună în Raiul din Bali”. Prețurile exagerate i-au alungat pe români din Valea Prahovei
Adevarul
„De banii cheltuiți aici într-o săptămână stai o lună în Raiul din Bali”....
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev
Digi24
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe...
Doi copii din Vaslui, găsiți morți după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta
Mediafax
Doi copii din Vaslui, găsiți morți după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin turbulențele geopolitice pentru a justifica războiul Rusiei din Ucraina
Digi 24
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin turbulențele geopolitice pentru a justifica războiul Rusiei din...
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
Digi24
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior...
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Adriana Bahmuțeanu, ca un vampir lângă ficus! Fotografia misterioasă de pe casa scării care rescrie ...
Adriana Bahmuțeanu, ca un vampir lângă ficus! Fotografia misterioasă de pe casa scării care rescrie legenda Prigoană
Motivul real pentru care pensiunile din România sunt goale. De ce aleg turiștii Bulgaria sau Ungaria
Motivul real pentru care pensiunile din România sunt goale. De ce aleg turiștii Bulgaria sau Ungaria
Care este numele perfect pentru un nou-născut? Inteligența artificială are răspunsul
Care este numele perfect pentru un nou-născut? Inteligența artificială are răspunsul
Kim Kardashian, la schi într-un costum de 800 de dolari. Nimeni nu a știut că este ea cea de pe pârtie
Kim Kardashian, la schi într-un costum de 800 de dolari. Nimeni nu a știut că este ea cea de pe pârtie
Mii de români vor rămâne fără loc de muncă în 2026. Care sunt domeniile în care vor fi concediați ...
Mii de români vor rămâne fără loc de muncă în 2026. Care sunt domeniile în care vor fi concediați cei mai mulți
Este alertă în România. Comitetul pentru Situații de Urgență a fost convocat. Ce se va întâmpla ...
Este alertă în România. Comitetul pentru Situații de Urgență a fost convocat. Ce se va întâmpla în următoarele ore
Vezi toate știrile
×