Răsfăț la înălțime! Piero Ferrari i-a făcut cadou, cu ocazia aniversării de 9 ani de relație, soției sale românce, Romina Gingașu, un avion privat

De: Andrei Iovan 27/12/2025 | 19:32
Piero Ferrari, fiul legendarului Enzo Ferrari și unul dintre cei mai discreți moștenitori ai unei averi impresionante, a ales să marcheze 9 ani de relație cu soția sa româncă, Romina Gingașu, printr-un gest care socheaza: achiziția unui avion privat de 32 de milioane de euro.

Cadoul spectaculos este un Bombardier Challenger 3500, una dintre cele mai moderne și rafinate aeronave private din lume, un simbol al luxului, performanței și confortului absolut. Potrivit informațiilor din anturajul cuplului, avionul va fi livrat exact în 2026, astfel încât să coincidă perfect cu aniversarea relației lor, un detaliu care arată că nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării.

Dublă semnificație în gestul romantic al lui Pierro Ferrari

Piero Ferrari și Romina Gingașu au vizitat de mai multe ori fabrica Bombardier din Montreal, unde au urmărit îndeaproape evoluția aeronavei. În 2025, anul acesta, cei doi au trecut la una dintre cele mai importante etape: configurarea avionului. Romina Gingașu s-a implicat direct atât în designul interiorului,configurat ‘’executive’’ pentru 9 persoane, dar și al exteriorului, alegând un concept modern, dominat de tonuri de gri sofisticat, peste care a adăugat discret accente de roșu, clar o trimitere subtilă, dar inconfundabilă, la universul Ferrari sau Romina’s Red.

Romina Gingașu, cadou special din partea lui Piero Ferrari. sursă – Hepta

Povestea lor are însă un început demn de un scenariu de film. Piero Ferrari și Romina Gingașu s-au cunoscut chiar prin intermediul companiei Bombardier, acolo unde românca lucra și unde, la momentul respectiv, încerca să-i vândă miliardarului italian un avion privat. Ce părea inițial o simplă discutie profesională s-a transformat, în timp, într-o legătură personală profundă. Iar dacă e să credem apropiații cuplului, „achiziția” nu a fost una rapidă: a durat peste nouă ani, timp în care relația s-a consolidat pas cu pas.

Ironia elegantă a sorții face ca, ani mai târziu, Piero Ferrari să cumpere un avion chiar de la compania care i-a adus-o în viață pe Romina. Un gest simbolic, dar și extrem de personal, care îmbină cariera ei, pasiunea lui pentru excelență și povestea lor de dragoste. Deși fac parte dintr-o lume exclusivistă, cei doi au ales mereu discreția. Romina Gingașu este cunoscută pentru rafinament, inteligență și o carieră solidă în aviația de top, iar Piero Ferrari evită ostentația, preferând gesturile calculate și pline de semnificație. Într-un peisaj monden dominat de relații efemere și scandaluri răsunătoare, povestea lor surprinde tocmai prin stabilitate, răbdare și eleganță. Iar de această dată, dragostea lor nu doar că a trecut testul timpului, ci a ajuns, la propriu, la înălțime si nu zboara la ‘’economic’’

Fundația Rominei Gingașu, Red Women Foundation, a dat startul proiectului de autoapărare și personal safety

 

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

 

