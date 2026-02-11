Geanina Ilieș vorbește despre cea mai grea perioadă. Episodul care i-a marcat profund familia: „Am trecut printr-o cumpănă foarte mare”

Geanina Ilieș a trecut prin clipe extrem de dificile, după ce mama ei s-a confruntat cu grave probleme de sănătate și a fost supusă unei operații complicate. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta Antena Stars vorbește despre cumpăna prin care a trecut, despre cât de fragil poate deveni totul într-o clipă și despre ce a ajutat-o să se adune în cele mai grele momente.

Geanina Ilieș a trecut prin momente extrem de dificile, după ce problemele grave de sănătate ale mamei sale au pus-o față în față cu cele mai mari temeri. Mama ei a fost supusă unei operații complicate, iar vedeta recunoaște că a trăit cu frica de a nu o pierde.

În același timp, ca mamă, Geanina a fost nevoită să se adapteze unei alte schimbări importante: distanța față de fiul ei, Patrick, plecat la studii în Barcelona. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta Antena Stars vorbește despre cum a crescut odată cu fiul ei, despre legătura profundă dintre ei și despre mândria pe care o simte astăzi, văzându-l devenind un tânăr echilibrat și independent.

„Am trecut printr-o cumpănă foarte mare legată de mama mea”

CANCAN.RO: Cum a fost pentru tine anul 2025 și cu ce gânduri ai intrat în 2026?

Geanina Ilieș: 2025 a fost un an intens, poate unul dintre cei mai încărcați emoțional din viața mea. A venit cu multe lucruri bune, cu proiecte frumoase, dar și cu momente grele care m-au pus la încercare, și nu numai pe mine, ci întreaga familie. Am trecut printr-o cumpănă foarte mare legată de mama mea. O operație dificilă care ne-a speriat pe toți și care m-a făcut să-mi dau seama, încă o dată, cât de fragil este totul. M-a întărit și mai mult acest an, m-a maturizat și m-a învățat să prețuiesc mai mult prezentul. Sfârșitul anului a fost ca o binecuvântare și am simțit din plin acest lucru. Starea de sănătate a mamei s-a îmbunătățit și este din ce în ce mai bine.

În 2026 am intrat cu mai multă liniște, cu recunoștință și cu o dorință de echilibru. Am învățat să nu mă mai grăbesc și să învăț să-mi trag sufletul atunci când am nevoie.

CANCAN.RO: Fiul tău este plecat la studii în Barcelona. Cum te descurci cu distanța și cum s-a schimbat viața ta de când Patrick nu mai este zi de zi lângă tine?

Geanina Ilieș: Nu cred că există mamă care să fie pregătită pentru momentul în care copilul pleacă departe. Distanța nu e ușoară deloc. Casa e mai goală, uneori prea liniștită. Recunosc, îmi lipsesc lucrurile mărunte, zgomotul, întrebările lui, prezența. Nu mai am după cine să strâng în casă și chiar ne amuzăm amândoi pe tema asta.

În același timp, mă bucur enorm să-l văd crescând, să-l văd cum devine independent și cum își descoperă drumul. Vorbim des la telefon, iar asta mă ajută mult. Am învățat să-l las liber, chiar dacă inima de mamă ar vrea să-l țină mereu aproape. Ceea ce trăiește el acum este o transformare care nu poate decât să mă bucure ca mamă.

CANCAN.RO: Ai devenit mamă foarte tânără, la doar 21 de ani. Care a fost cea mai mare provocare în rolul de mamă, până acum?

Geanina Ilieș: Cea mai mare provocare a fost să cresc eu, în timp ce îl creșteam pe el. Am devenit mamă când încă mă descopeream ca femeie. Mi-am dorit un copil de tânără. Îl vizualizam și știam și ce nume va avea. Nu știu dacă am transmis Universului, dar cu siguranță Dumnezeu m-a auzit. Nu mi-a fost ușor, dar a fost o perioadă frumoasă și cred că tocmai asta ne-a legat atât de mult. A trebuit să învăț repede ce înseamnă să fii responsabilă, să ai răbdare, să faci sacrificii.

Patrick m-a învățat să fiu cea mai bună versiune a mea, ca mamă și ca femeie.

„Maternitatea m-a făcut mai puternică, dar și mai vulnerabilă”

CANCAN.RO: Privind în urmă, cum simți că te-a schimbat maternitatea? Ce ai învățat despre tine?

Geanina Ilieș: Perioada asta a maternității m-a schimbat complet. M-a făcut mai puternică, dar și mai vulnerabilă în același timp. Am învățat că pot duce mai mult decât credeam, că pot iubi necondiționat și că orice s-ar întâmpla, motivația mea nr. 1 este Patrick, de la care mi-am luat de fiecare dată puterea.

Am devenit poate și mai empatică, mai răbdătoare și mult mai atentă la ce contează cu adevărat. Prioritățile mele au fost întotdeauna altele: să-mi iubesc meseria, să iubesc oamenii, să respect și să fiu fericită în pătrățica mea, alături de el. Restul lucrurilor au venit de la sine.

CANCAN.RO: Crezi că faptul că ați crescut „în paralel” v-a ajutat să aveți relația apropiată de azi?

Geanina Ilieș: Da, cu siguranță. Am crescut împreună, am trecut prin etape importante în același timp. Poate de aceea ne înțelegem atât de bine, comunicăm ușor și avem o relație deschisă. Suntem mamă și fiu, dar și foarte buni prieteni.

El mereu a spus că „formăm cea mai bună echipă” încă de mic. Și chiar așa e!

CANCAN.RO: Ce a fost mai greu: să-l crești când era mic sau să-l lași acum să plece departe?

Geanina Ilieș: Fără îndoială, să-l las să plece. Când era mic, oboseala era fizică. Acum e emoțională. Atunci știam că depinde de mine. Acum trebuie să am încredere că se va descurca singur și asta e mult mai greu pentru o mamă. Dar azi, după aproape 6 luni, deja lucrurile au intrat pe un făgaș normal. Eu m-am obișnuit cu ideea, el s-a adaptat foarte bine la universitate, și-a făcut prieteni în Barcelona, s-a obișnuit să aibă grijă singur de el. Și chiar îmi dă o liniște, pentru că o face foarte bine.

„Nu trebuie să fii o mamă perfectă, ci una prezentă”

CANCAN.RO: Cum te vezi astăzi ca mamă, față de Geanina de acum 15–20 de ani?

Geanina Ilieș: Astăzi sunt o mamă mai calmă, mai așezată, mai sigură pe mine. Atunci eram plină de temeri și întrebări. Acum știu că nu trebuie să fii o mamă perfectă, ci o mamă prezentă în viața copilului tău. Am avut atât de multe satisfacții din partea lui și am realizat că am făcut o treabă extraordinară în educația lui. Nu am fost o mamă cicălitoare. Am știut când să tac, când să-l ascult și când are nevoie de spațiul lui. Azi sunt total diferită, asta e clar, și perioada e diferită. Azi sunt o mamă relaxată și fericită.

CANCAN.RO: Ai spus de multe ori că Patrick este cea mai mare realizare a ta. Ce te face cel mai mândră la el acum?

Geanina Ilieș: Mă face mândră felul în care gândește, valorile lui, bunătatea și maturitatea pe care o are. Faptul că e respectuos, echilibrat și că își dorește să devină un om bun contează pentru mine mai mult decât orice realizare profesională.

CANCAN.RO: Dacă ai putea vorbi cu Geanina de la începutul carierei, ce i-ai spune?

Geanina Ilieș: I-aș spune să aibă mai multă încredere în ea, să nu se teamă atât de mult și să nu se consume pentru lucruri care, în timp, se dovedesc neimportante. Și i-aș mai spune că va reuși, poate nu perfect, dar frumos. Că orice moment mai puțin plăcut din viața ei este o încercare prin care Dumnezeu o transformă într-un om și mai puternic.

CANCAN.RO: Dincolo de profesie și de rolul de mamă, cum arată viața ta?

Geanina Ilieș: Viața mea este mai așezată acum. Chiar liniștită, aș putea spune. Mult prea liniștită de când a plecat Patrick. Am învățat să am și mai multă grijă de mine, să mă bucur de lucruri simple și să nu mai trăiesc doar pe repede-înainte. Sunt într-o etapă echilibrată, cu multă liniște, însă profesia este cea care mă ține în priză, pentru că iubesc ceea ce fac. Zilnic sunt în redacția ştirilor Antena Stars şi live între 11.00 şi 13.00. Va fi un an plin de surprize frumoase profesional și asta mă împlinește.

