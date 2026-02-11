Acasă » Exclusiv » După concedierea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Ioana Ginghină aruncă bomba: „Nu mai scap de Ciucu”

După concedierea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Ioana Ginghină aruncă bomba: „Nu mai scap de Ciucu"

De: Loriana Dasoveanu 11/02/2026 | 05:50
După concedierea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Ioana Ginghină aruncă bomba: Nu mai scap de Ciucu
Ioana Ginghină a fost o apariție aseară pe covorul roșu la premiera filmului „În pielea mea”.  Vedeta s-a afișat într-o rochie neagră, extrem de sexy și transparentă, pe red carpet, în concordanță cu rolul de femeie fatală pe care îl interpretează. Ce i-a spus soțul, Cristi Pitulice când a văzut-o îmbrăcată așa, dar și dacă a avut de câștigat sau de pierdut prin atitudinea sa mult mai îndrăzneață decât înainte, aflați dintr-un interviu exclusiv CANCAN.RO. În plus, Ioana a vorbit și despre rubrica pe care o prezenta alături de Alexandru Ciucu la Cătălin Măruță în emisiune. De la cine a primit oferte, dar și ce i-a determinat-o pe ea și pe designer să continuie proiectul, aflam de la Ioana Ginghină. 

Ioana Ginghină, 48 de ani, se află într-o perioadă a vieții în care asumarea, curajul și libertatea de exprimare nu mai sunt doar niște simple concepte, ci reguli după care își construiește fiecare apariție și rol. Mai mult decât generoasă atât cu ținuta, cât și cu ceea ce dezvăluirile făcute, Ioana Ginghină a vorbit despre rolul de femeie fatală pe care îl interpretează și în pelicule, dar și în viața reală. Cum se descurcă soțul, Cristi Pitulice, cu taifunul Ginghină, dar și care este sfatul pe care vedeta l-a primit de la Monica Tatoiu și după care se ghidează în viață, aflați în rândurile următoare.

Ioana Ginghină, mai îndrăzneață ca niciodată: „Sunt în zona asta de roluri”

CANCAN.RO: Doamnă, suntem la televizor! Arătați superb, ce ținută frumoasă și îndrăzneață!

Ioana Ginghină: La covor roșu, la rolul pe care îl am, era normal. E prima dată când joc și eu într-un lungmetraj în România în care să am rol, nu era normal să-mi fac și eu de cap?

CANCAN.RO: Soțul este și el cu tine în seara asta?

Ioana Ginghină: Sper că mai este cu mine în seara asta, dar cred că s-a dus să ia invitații. Avem mulți invitați, trebuie să vină și fata mea.

CANCAN.RO: Dar fata ce a zis când te-a văzut îmbrăcată așa? 

Ioana Ginghină: Eu sunt îmbrăcată așa cu acordul copilului și al soțului. Eu de când avea vreo 12-13 ani o întreb despre aparițiile mele, inclusiv despre ce vorbesc. Lumea îmi spune mereu că: Vai, ai vorbit nu știu ce! Stați liniștiți că este ok.

CANCAN.RO: Tu oricum ești o persoană foarte asumată. Zi-mi puțin despre personajul tău că mi-ai spus că ținuta este în concordanță cu personajul pe care îl interpretezi.

Ioana Ginghină: Da, pentru că personajul meu este o femeie asumată, stăpână pe ea. Are un salon de frumusețe, băieții noștri vin acolo. O să vedeți că sunt scene neortodoxe, unele chiar au fost tăiate ceea ce m-a bucurat. S-a râs foarte mult, mâna mea era într-o zonă intimă a cuiva și era greu de filmat așa ceva. În momentul în care puneam mâna, mi se dădea delete la replică. Nu e ușor nici cu actoria. Mai am un rol în altă producție în care sunt amanta și a băiatului, și a tatălui. Am un tânăr de 26 de ani, îmi era și rușine să mă pup cu el astăzi la filmare. Sunt în zona asta de roluri, și dacă sunt în zona asta am zis să vin așa îmbrăcată.

CANCAN.RO: Soțul a văzut vreo secvență de la filmul „În pielea mea” sau de la celălalt? 

Ioana Ginghină: Dacă știam că se taie acea secvență, nu îi povesteam. Eu am venit de la filmare și i-am zis: vezi că am făcut asta, am făcut asta. Știam că o să vină cu mine în sală și o să vadă. Dacă mai aveam răbdare un an!  Acum, să știți că el știe ce are acasă, el m-a cunoscut în perioada în care eram cea mai în vervă și vorbeam de toate, și-a asumat.

Ce proiect pregătește actrița după închiderea emisiunii „La Măruță”: „Nu mai scap de Ciucu”

CANCAN.RO: Îți lipsește emisiunea „La Măruță”? 

Ioana Ginghină: Îmi lipsește Măruță pentru că nu mai scap de Ciucu, vrem să facem împreună aceași rubrică. Am primit oferte și de la alte emisiuni să facem rubrica aceea, dar am zis să o luăm pe calea noastră și dacă primim oferta aia, o să acceptăm.

Actrița îl ia pe Alexandru Ciucu și mută rubrica de la Măruță în online

CANCAN.RO: La tine pe canalul de Youtube veți face? 

Ioana Ginghină: Nu, pe alt canal.

CANCAN.RO: Cum a fost trecerea la podcasturi? La zona aceasta de online? Îți place? 

Ioana Ginghină: Am tot timpul emoții, la fiecare podcast. Îmi place să cunosc viețile oamenilor, îmi place interviul pentru că omul acela, după ce îmi fac documentarea, este al meu. De asta și încerc să fiu pregătită ca omul acela să nu mai spună aceleași lucruri pe care le-a spus. Eu încerc să fie diferit. Oricum mai zice lumea, că ce mă bag în seamă. Vă uitați la podcastul meu, mă vedeți pe mine. Dacă nu mă vreți, dați un search și sunt sigură că găsiți alte podcasturi.

CANCAN.RO: Ai avut mai multe de câștigat arătându-te și exprimându-te mai mult decât o făceai înainte? 

Ioana Ginghină: Nu știu dacă am avut de câștigat, dar eu mă simt mai bine. Dacă eu sunt mai bine așa, decât cu atâtea frământări, e mai bine. Când faci ce vrei și își asumi lucrurile astea, nu te mai gândești ce nu trebuia să faci. Monica Tatoiu m-a învățat că omul când este perfect, moare. Noi suntem aici doar ca să fim imperfecți. Dacă ajungem să atingem perfecțiunea, ne-am îndeplinit misiunea. Mi s-a luat o piatră de pe suflet. O să am și primul proiect de radio din 27 februarie și voi aborda subiecte cu femei, dar nu îi vom ignora nici pe bărbați. Nu credeam că la aproape 50 de ani o să mai fac ceva nou: radio, podcast.

